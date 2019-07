Volumen an der Schweizer Börse ziehen an

(Reuters /AWP) Am ersten Tag der Einführung von Restriktionen für den Handel von Schweizer Aktien an EU-Börsen ist das Volumen an der Schweizer Börse leicht überdurchschnittlich ausgefallen. Nach zwei Handelsstunden lag der Umsatz bei rund 1,03 Mrd. Fr., wie Zahlen der SIX am Montag zu entnehmen war. Im vergangenen Quartal lag dieser Wert bei durchschnittlich 902 Mio. Fr. Vor allem bei den kleinen und mittelgrossen Werten waren die Umsätze überdurchschnittlich.

Händler zufolge war aber vorerst unklar, ob dies mit den Restriktionen zu tun hat oder mit anderen Faktoren wie dem Quartalsbeginn oder der positiven Stimmung der Anleger angesichts der Feuerpause im Handelskonflikt zwischen den USA und China. «Der Handel läuft unauffällig», sagte ein SIX-Sprecher.

Die Schweizer Börsenschwergewichte lassen sich vorerst nicht von der Auseinandersetzung zwischen der Schweiz und der EU aus der Ruhe bringen. «Abwarten und beobachten», lautet die Devise. Grosse Auswirkungen erwartet kaum ein Unternehmen. «Für uns ändert sich im Moment nichts», hiess es etwa bei der UBS (UBSG 11.845 2.11%). Auch ABB (ABBN 19.955 1.86%) und SGS (SGSN 2489 0.08%) wollen an der Schweizer Börse kotiert bleiben, erklärten die beiden Unternehmen auf Anfrage. «Wir werden der Schweizer Börse sicher treu bleiben», hiess es auch bei Sika (SIKA 166.95 0.21%).

Die Europäische Kommission hat die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit EU-Handelsplätzen Ende Juni auslaufen lassen. Das hat zur Folge, dass grundsätzlich Banken und Vermögensverwalter aus der EU nicht mehr an der SIX handeln dürften. Um die heimische Börse vor einem Volumeneinbruch zu schützen, nützt die Schweizer Regierung aber ein gesetzliches Schlupfloch und hat den Handel mit Schweizer Aktien an EU-Börsen ab heute untersagt. Viele Anleger müssen Schweizer Aktien dann über die SIX handeln. Experten rechnen damit, dass das die Umsätze an der Schweizer Börse in den kommenden Tagen und Wochen ankurbeln dürfte.

Auswirkungen noch unbekannt

Und zum heutigen Zeitpunkt ist es noch kaum möglich, die Auswirkungen der Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz auf das Handelsvolumen und den Schweizer Aktienmarkt abzuschätzen. Die SMI-Unternehmen scheinen sich denn momentan vor allem darauf zu fokussieren, was genau mit der Marktliquidität ihrer Aktien passiert.

Novartis (NOVN 90.33 1.27%) etwa rechnet mit «keinen wesentlichen» Folgen. Ähnlich tönt es bei Roche (ROG 278.05 1.24%), Nestlé (NESN 100.92 -0.14%), ABB oder LafargeHolcim (LHN 48.39 1.51%). Die genannten Unternehmen gaben zwar in ihren Stellungnahmen kein klares Bekenntnis zur Schweizer Börse ab, deuteten aber auch keine Abwanderungspläne an.

Eines wird aus den bisher bei AWP eingegangenen Antworten klar: Die Firmenverantwortlichen haben die Entwicklungen genau im Auge. «Wir beobachten die politischen Diskussionen sehr genau», war eine der meistgenannten Antworten. Man werde sich «bei Bedarf an die weitere Entwicklung anpassen», ergänzte der Versicherer Zurich.

Mehrfachkotierung kein Problem

Kein Problem haben Firmen mit einer Mehrfachkotierung in der Schweiz und im Ausland. Einige Unternehmen haben ihre Aktien aus historischen Gründen noch an einer europäischen Börse gelistet. So etwa LafargeHolcim (Euronext Paris), ABB (Nasdaq SE in Stockholm) und Aryzta (ARYN 1.1175 -0.13%) (ISE in Dublin)

Wenn diese Zweitkotierung aber bereits vor dem 30. November 2018 bestand, greift eine Ausnahmeregelung im Notfallplan des Bundesrates. Ausländische Börsen benötigen für den Handel mit diesen Titeln keine Anerkennung. LafargeHolcim, ABB und Aryzta müssen sich also nicht entscheiden, wo sie künftig kotiert sein wollen.

Laut dem Zementkonzern LafargeHolcim wird die überwiegende Mehrheit von mehr als 95 % der Aktien ohnehin in Zürich gehandelt und nur ein kleiner Teil in Paris. Auch der Konzern werde die weitere Entwicklung aber genau verfolgen.

Newron hat gehandelt

Etwas komplizierter wird es für ausländische Firmen mit einer Kotierung in der Schweiz. Denn die Massnahmen des Bundesrates betreffen nur Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Zu dieser Kategorie gehören Firmen wie AMS (AMS 39.88 4.21%), Cosmo (COPN 93.5 1.19%) oder Newron.

Erste Konsequenzen hat der Pharmakonzern Newron getroffen. Dessen Aktien sind seit vergangener Woche nun auch an der Börse Düsseldorf handelbar. Newron begründete die Zweitkotierung ausdrücklich mit den «andauernden Diskussionen um den Rahmenvertrag zwischen der EU und der Schweiz.»