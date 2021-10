Volvo Cars geht an die Stockholmer Börse

(Reuters) Der Autobauer Volvo (VOLV A 198.50 +2.53%) strebt noch in diesem Jahr an die Stockholmer Börse. Volvo Cars wolle dabei umgerechnet 2,5 Mrd. € an frischem Kapital aufnehmen, zudem wolle sich der Hauptaktionär Geely (175 2.45 +0.93%) möglicherweise von einem Teil seines Anteils trennen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der chinesische Konzern wolle aber weiterhin der grösste Anteilseigner bleiben.

Es dürfte einer der grössten Börsengänge in Europa in diesem Jahr werden. Insidern zufolge strebt Volvo Cars eine Bewertung von umgerechnet etwa 17 Mrd. € an.

Geely Holding hatte Volvo vor rund einem Jahrzehnt vom US-Autobauer Ford (F 10.01 +1.62%) für 1,8 Mrd. $ gekauft. 2018 zogen die Chinesen schon einmal einen Börsengang von Volvo in Betracht. Die Pläne wurden aber wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China und der daraus resultierenden Probleme in der weltweiten Autoindustrie zu den Akten gelegt.