Vom Freiheitshelden zum Despoten

Noch am Sonntag hatte Robert Mugabe seinen vielen Widersachern auf spektakuläre Weise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich sollte der Diktator, der Simbabwe seit 37 Jahren mit eiserner Faust regiert, bereits an jenem Abend, flankiert vom Militär, im Staatsfernsehen seinen freiwilligen Abtritt als Staatschef verkünden. Zumal seine Partei ihm kurz zuvor ein Rücktrittsultimatum von 24 Stunden bis Montag Mittag gesetzt hatte. Doch noch einmal gelang es dem halsstarrigen Despoten, all seine Gegner nach allen Regeln der Kunst auszumanövrieren, indem er die Rücktrittspassagen in seiner zuvor mit dem Militär einstudierten Rede einfach übersprang und statt dessen nachdrücklich darauf pochte, im Amt zu verbleiben.

Es war der letzte verzweifelte Widerstand eines im eigenen Land wie international völlig isolierten Mannes, aber auch ein Auftritt, der in Erinnerung bleiben wird. Am Dienstagabend nun, kurz nach Beginn des offiziellen Amtsenthebungsverfahrens im simbabwischen Parlament, zog Mugabe dann doch noch selbst die Notbremse und trat per Brief freiwillig von Präsidentenamt zurück, das er seit der Unabhängigkeit innehatte. Eine lange Prozedur wäre zu demütigend gewesen. Er wolle einen reibungslosen und friedlichen Machtwechsel garantieren, schrieb er in einer schwülstigen Rücktrittserklärung, die im Parlament verlesen wurde. Wie es weiter hiess, sei der Rücktritt mit sofortiger Wirkung gültig. Der von Mugabe vor zwei Wochen gefeuerte Vizepräsident Emmerson Mnangagwa, dessen willkürlicher Rausschmiss das Ende des Diktators eingeläutet hatte, werde binnen 48 Stunden die Amtsgeschäfte übernehmen, teilte die die regierende Zanu-PF mit.

Mugabes Abtritt bedeutet das Ende des letzten afrikanischen Gründervaters. Wie kein anderer von ihnen ist der 93-Jährige dabei jedoch vom Befreier und einer Lichtgestalt der europäischen Linken zum Despoten und Zerstörer des eigenen Landes mutiert, das bis April 1980 Rhodesien hiess. Nachdem der einstige Freiheitskämpfer noch zu Beginn seiner Amtszeit zunächst erfolgreich Bildungs- und Sozialprogramme eingeführt hatte, wurde er während einer schweren wirtschaftlichen Misere des Landes Mitte der 1990er-Jahre immer autokratischer und nach einem verlorenen Verfassungsreferendum über die Länge seiner Amtszeit vollends diktatorisch.

Fortan liess er Wahlen im grossen Stil fälschen und benutzte dafür alle verfügbaren Mittel, von der Gleichschaltung der Medien und Justiz bis zur Einschüchterung, Erpressung und Ermordung seiner Gegner. Wie kein anderer hat er aber auch durch die willkürliche Enteignung und Vertreibung fast aller 4500 weissen Grossfarmer ab der Jahrtausendwende den Rassenhass geschürt und damit sein eigenes Entwicklungsmodell zerstört. Seit 2000 ist die Wirtschaftsleistung der einstigen Kornkammer des südlichen Afrika um mehr als die Hälfte geschrumpft

Bis zuletzt ging es Mugabe einzig und allein um den Erhalt seiner Macht, die er in einer Art Familiendynastie in die Hände seiner vierzig Jahre jüngeren Frau Grace legen wollte, seiner einstigen Sekretärin. Mugabe konnte sich ein Simbabwe, das von einem anderen als ihm regiert wird, partout nicht vorstellen. Immer wieder liess er deshalb auch noch zuletzt die alten Gegner wieder auferstehen: die weissen Siedler, unbeugsame schwarze Oppositionelle, aber zunehmend auch ihm vermeintlich feindlich gesonnene Elemente in den eigenen Reihen wie seinen alten Mistreiter und Vizepräsidenten Mnangagwa. Mit dessen Entlassung überreizte Mugabe sein Blatt hoffnungslos, indem er das Militär auf den Plan rief. Den Preis für diesen Machthunger zahlen nun sein weitgehend ruiniertes Land und dessen 14 Mio. Menschen, von denen mehr als zwei Drittel inzwischen unter der Armutsgrenze leben.

Allgemein wird nach dem Abtritt Mugabes noch für diese oder die nächste Woche mit dem Rückzug des Militärs aus dem politischen Leben und die Bildung einer Übergangsregierung unter Mnangagwa gerechnet. Diese Lösung wäre im Grunde eine Regierung der Nationalen Einheit, weil ihr wohl auch Mitglieder der oppositionellen Bewegung für einen Demokratischen Wandel (MDC) angehören würden, vermutlich auch deren Chef Morgan Tsvangarai als Premierminister. Eine solche Entwicklung wäre nach den langen Jahren des Niedergangs unter Mugabe und seiner hochkoruppten Regierungsclique zumindest ein erster Lichtblick für das so lange geschundene Land.