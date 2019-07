Aktien – Vom Sinn und Unsinn des Ausstiegs

Anleger konnten in den letzten einhundert Jahren mit US-Aktien im Schnitt etwa 7% Rendite pro Jahr erzielen. Für Schweizer Aktien betrug die durchschnittliche Wertzunahme über den Zeitraum 1926 bis 2018 nominell 9,5% per annum, zeigen Analysen von Pictet Asset Management. Bereinigt um die Inflation liegt die Rendite bei 7,4% pro Jahr. Im Vergleich zu Obligationen sind diese Wertzunahmen beträchtlich. Besonders im derzeitigen Umfeld, in dem sogar Hochzinsanleihen teilweise unter null rentieren, führt scheinbar kein Weg an Aktienwerten vorbei.

Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die höhere Rendite mit starken Wertschwankungen und somit Risiko eingekauft wird. Der letzte Bärenmarkt liegt schon weit zurück. Von einem Bärenmarkt wird gesprochen, wenn die Aktienwerte über mehrere Monate mindestens 20% korrigieren. Derer gab es fünf seit 1987. Während der Finanzkrise in den Jahren 2007 bis 2009 korrigierte der Swiss Performance Index (SPI) um nahezu 50%. Seither hat sich der SPI verdreifacht auf einen Stand bis Ende Juni bei knapp 12 000 Punkten. Seit der Lancierung des SPI im Jahr 1987 hat sich der Wert bis Mitte 2019 gar verzwölffacht.

