Vom Vorbild zum Sorgenkind

Am Samstag jährt sich der Tag des Brexit-Votums zum zweiten Mal. Es ist das letzte Jubiläum von Grossbritannien als Mitglied der Europäischen Union (EU). 281 Tage verbleiben der Regierung um Premierministerin Theresa May, um mit der Europäischen Union (EU) die zukünftigen Handelsbeziehungen zu verhandeln. Während auf politischer Ebene auch über ein Jahr nach Verhandlungsbeginn kaum Fortschritte zu sehen sind, zeigen sich in der konjunkturellen Entwicklung die ersten Furchen.

Die Zahl der verbleibenden Tage trügt. Bereits kommendes Wochenende findet der nächste EU-Gipfel statt, an dem valable Vorschläge von Theresa May erwartet werden. Beim darauffolgenden Gipfel im Oktober müsste der Brexit-Vertrag vom EU-Chefunterhändler Michel Barnier abgesegnet sein, damit die Parlamente der 27 Mitgliedstaaten ihn bis Ende März 2019 ratifizieren können (vgl. Text unten). Denn noch ist die von beiden Seiten angestrebte Übergangsphase, die die Brexit-Verhandlungen bis Ende 2020 verlängern soll, nicht unter Dach und Fach.