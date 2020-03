Von den Falschen gewählt

Regierungschefs können es sich nicht auswählen, wer sie wählt – wenigstens in Demokratien. Das kann zu kuriosen Situationen führen, wie in diesen Wochen die Irrungen und Wirrungen im deutschen Bundesland Thüringen zeigen. Der Reformator Martin Luther, der dort, auf der Wartburg, die Bibel übersetzte, sagte einst: «Obrigkeit ändern und Obrigkeit bessern sind zwei Dinge, so verschieden von einander wie Himmel und Erde.»

Hienieden wurde der FDP-Mann Thomas Kemmerich von den «falschen» Landtagsabgeordneten zum Ministerpräsidenten gewählt, von der AfD. Demokratisch einwandfrei, doch mit zu viel Hautgout für feine Berliner Nasen. Nun toleriert die CDU einen «Falschen», den Linken Bodo Ramelow. Da werden manche Unionswähler auch die Nase rümpfen.

Die polithygienischen Aufreger dieser Tage bieten Anlass für Reminiszenzen. Es gab Zeiten in der jüngeren Bundesrepublik, zu denen man in Wahlen weniger heikel war, zu denen auch nicht fortwährend Braun-Alarm ausgelöst wurde – obwohl es noch altgediente, wenngleich vielleicht geläuterte Braune gab.

Kurt Georg Kiesinger war so einer. Der aus dem Schwäbischen stammende Jurist trat 1933, im Jahr der «Machtergreifung», im Alter von 31 Jahren der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei bei. Er half, Studentenverbindungen gleichzuschalten, eine Weile war er Blockwart (also nebenamtlicher Denunziant); zu Kriegszeiten beobachtete und beeinflusste Kiesinger im Aussenministerium ausländische Rundfunkanstalten. Nach dem Ende des Dritten Reichs sperrten ihn die Amerikaner eine Weile ein, doch Kiesinger – immerhin kein krimineller Nazi-Grande – kam schon 1946 frei.

Das braune «Gschmäckle» Kiesingers hinderte die SPD 1966 keineswegs daran, ihn zum Bundeskanzler zu wählen. Die Chance, erstmals seit der Gründung der Bundesrepublik an der Regierung beteiligt zu sein, liessen sich die Sozialdemokraten nicht entgehen. Die Union unter dem glücklosen Ludwig Erhard hatte sich mit dem Juniorpartner FDP ein Jahr nach den Wahlen überworfen. Eine Koalition von SPD und FDP hätte es im Bundestag nur auf eine unzuverlässig knappe Mehrheit gebracht. Über eine grosse Koalition war in Bonn schon 1962 nachgedacht worden, nun kam sie zustande.

Am 1. Dezember wurde der Nazi-Parteigenosse a. D. zum dritten Bundeskanzler gewählt, mit 340 gegen 109 Stimmen bei 23 Enthaltungen. Die schwarz-rote Koalition hielt 447 Sitze; es mussten etliche Sozialdemokraten gegen Kiesinger votiert haben. Dennoch, dem Lockruf der Macht war nicht zu widerstehen. Kiesingers Stellvertreter wurde SPD-Chef Willy Brandt, ein Mann mit Anti-Nazi-Palmarès; mit ihm ins Kabinett kamen Parteifreunde wie Herbert Wehner, ein ehemaliger Kommunist, oder die einstigen Wehrmachtsoffiziere Helmut Schmidt und Karl Schiller (der in der NSDAP gewesen war). Die erste Groko arbeitete effizient, bis zum Ende der Legislatur 1969. Kiesinger hielt die beiden Lager diplomatisch beisammen. Man nannte ihn den «wandelnden Vermittlungsausschuss».