Von der EZB zur ESG-ZB?

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht Ernst mit der Überprüfung ihrer Strategie. Bis Ende des Jahres soll eine neue Strategie feststehen, versprach EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der ersten Sitzung des Zentralbankrats im neuen Jahr. Damit hält sie am ehrgeizigen Plan fest, den sie im Dezember in Aussicht gestellt hatte. Kein Stein werde ungeprüft liegen bleiben, sagte sie damals, und das hat sie nun wiederholt.

Details hat sie nicht bekannt gegeben. Nur so viel: Es sollen alle gehört werden. Nicht nur Notenbanker und Experten von Universitäten, Think Tanks und der Finanzbranche, sondern auch die Bevölkerung. Dazu würden die nationalen Notenbanken im Laufe des Jahres systematisch vor Ort Meinungen einholen.

Eine Überholung der geldpolitischen Strategie ist längst fällig. Siebzehn Jahre sind vergangenen, seit die EZB ihre Strategie das letzte Mal angepasst hat. Seither greift die Zentralbank immer tiefer in den Giftschrank, um ihrem Ziel, im Euroraum Preisstabilität zu garantieren, nachzukommen.

Während das Ziel ursprünglich darin bestand, eine zu hohe Inflation zu verhindern, kämpft die EZB seit Jahren dagegen an, dass die Teuerung zu niedrig ausfällt. Wertschriftenkäufe (QE) und Minuszinsen sind als Instrumente hinzugekommen. Ausserdem hat sich die EZB wichtige neue Aufgaben aufgehalst, in Sachen Bankenaufsicht und makroprudenzielle Überwachung. Insofern heissen alle Marktteilnehmer die Absicht der neuen EZB-Chefin willkommen, die Strategie den neuen Herausforderungen anzupassen.

Die Sorge besteht nur, dass die EZB sich dabei übernimmt. Stellvertretend für diese Skepsis ist der Anspruch der neuen Präsidentin, neue Ziele zu integrieren, wie die Verhinderung des Klimawandels. Die EZB soll künftig ökologisch nachhaltiger agieren oder auf Neudeutsch gemäss Environment Social Governance. Wandelt sich die EZB zu einer ESG-ZB?

Grünes QE kann nicht die Aufgabe der EZB sein. Bereits haben sich Notenbankvertreter zu Wort gemeldet, die davor warnen, ein zyklisches Instrument wie die Geldpolitik zu eng mit strukturellen Phänomenen wie dem Klimawandel zu verbinden. Lagarde macht an der Medienkonferenz klar, dass alles geprüft werde. Sie argumentiert, wer die Chance verpasse, Neues zu versuchen, scheitere schon im Vorhinein. Und besteht darauf: Die Frage der Nachhaltigkeit werde ein wichtiger Bestandteil der Debatte sein.