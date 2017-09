Von Deutschland nach Jamaika?

«You’re in Jamaica: C’mon and smile!» – so sang einst Bob Marley, der Pate des Reggae. Dieser Rhythmus fährt ins Tanzbein und macht gute Laune. Jamaikas Flagge ist in Schwarz-Gelb-Grün gehalten. Farben, die für die nächste Koalition in Berlin stehen könnten, denn nach den Bundestagswahlen wird eine Regierung von Schwarzen (CDU/CSU), Gelben (FDP) und Grünen wahrscheinlich. Besonders nachdem die von den Wählern schwer abgestrafte SPD mitgeteilt hat, sich in der Opposition erneuern zu wollen, was sinnvoll und ehrenwert erscheint.

Ob eine grosse Koalition der Verlierer – der SPD mit der noch markanter geschwächten Union von Kanzlerin Angela Merkel – am Ende wirklich ausgeschlossen ist oder ob die Sozialdemokraten eben doch aus Staatsräson (und ganz handfesten Eigeninteressen) wieder mitregieren werden, bleibt einstweilen offen; hierzu ist die letzte Messe noch nicht gelesen. Auch in Deutschland zeigt sich das Phänomen, dass altgediente, systemtragende «Volksparteien», die eine gemässigt konservativ, die andere gemässigt sozialdemokratisch, addiert nur noch wenig mehr als die Hälfte der Wählerschaft erreichen.

Jamaika versetzt im neuen Bundestag niemanden in fröhlichen Hüftschwung. Die Union, die Kanzler-Fraktion bleiben wird (denn anders geht rechnerisch nichts; es sei denn, eine Minderheitsregierung würde ernsthaft erwogen), hätte es schwer, mit zwei so unterschiedlichen Parteien wie den linken Grünen und den auferstandenen, zart rechten Liberalen vier Jahre zu regieren. Sofern es denn vier Jahre würden.

Auch für die beiden allfälligen Juniorpartner wäre Jamaika – abgesehen von den zuträglichen Posten in den Ministerien – eher ein Danaergeschenk. Dass sich die Liberalen wenigstens zunächst noch reserviert zeigen, ist also durchaus wohlbedacht. Die Gefahr, rasch verschlissen zu werden, ist gross, das belegt die Erfahrung aus Merkel-Koalitionen. Wie sich die vier Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne auf ein halbwegs kohärentes Programm verständigen sollen, lässt sich nicht ersehen. Deutschland, seit Jahren quasi der Inbegriff für Stabilität in Europa, könnte etwas schwankender, unberechenbarer, weniger verlässlich werden. Die Stellung Berlins innerhalb der Europäischen Union wirkt weniger souverän als auch schon. Eine goldene Chance übrigens für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, falls er denn tatsächlich wirksame Reformen zustande bringt.

Kanzlerin Angela Merkel ist nicht mehr derart «alternativlos» wie ehedem. Ihre unionsinterne Autorität dürfte, müsste nach dem bedenklichen Ergebnis von CDU und CSU ungenierter hinterfragt werden. Sie ist wesentlich dafür verantwortlich, dass sich die Union in eine Position links der Mitte verschoben und damit, was Wunder, rechts ein Vakuum geschaffen hat. Das hat nicht nur der FDP wieder Wähler zugeführt, sondern, im Gefolge der Flüchtlingskrise und ihrer sprunghaften Handhabung, namentlich der Alternative für Deutschland. Gegen die hart rechte AfD wird die CSU in einem Jahr eine Heidenmühe haben, die Mehrheit im bayrischen Landtag zu verteidigen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Union in der bevorstehenden Legislatur eine Nachfolgelösung für die auch nicht gottgegeben ewige Kanzlerin Merkel aufbauen muss – sie ist 63, seit 2000 Vorsitzende der CDU und seit zwölf Jahren Kanzlerin. Nicht nur die SPD, so will es scheinen, braucht dringend eine Rundum-Überholung, sondern auch die Union. Sonst heisst es für sie dereinst mit Bob Marley: «Feeling out, feeling down.»