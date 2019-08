Von Rezession zu Resilienz

Vor elf Jahren setzte in den westlichen Volkswirtschaften eine tiefe Rezession ein. Nach Angaben des amerikanischen Finanzministeriums betrug der Verlust an privaten Vermögen insgesamt 19,2 Bio. $ und in den USA fielen 8,8 Mio. Arbeitsplätze weg. Die Arbeitslosigkeit stieg auf breiter Front an. In Europa breitete sich die Finanzinstabilität auf die Märkte für Staatsanleihen aus und verursachte massive Spannungen und Rettungsaktionen. Die kollektive Wahrnehmung nahm apokalyptische Züge an: Diesmal ist alles anders, nichts wird jemals wieder so sein wie früher usw., hiess es. Manche argumentierten, eine Ära sei zu Ende gegangen. Der Harvard-Ökonom Larry Summers brachte den Begriff der «säkularen Stagnation» (1938 von Alvin Hansen geprägt und durch die Daten vergangener Jahre weitgehend widerlegt) ins Spiel. Nach zwei Jahrhunderten nachhaltigen Wirtschaftswachstums sei der Spass vorbei.

Zum Autor Fabrizio Zilibotti ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Yale.

Als ich mit einer Gruppe von Wirtschaftskapitänen in St. Moritz sprach, wagte ich es, Szenarien mit unterschiedlichen Erholungsgeschwindigkeiten zu diskutieren. Die Reaktion des Publikums war unverblümt: «Genesung? Du denkst wirklich, wir werden wieder Wachstum sehen!» Man sah uns ungläubig an. Ökonomen hatten bescheiden zu sein und ihr Versagen zuzugeben. Es war an der Zeit, dieser düsteren Wissenschaft endlich einen entscheidenden Schlag zu versetzen.

Schnell entstand ein Markt für «neue Denker» – es lag Geld auf dem Tisch. Nouriel Roubini, der vor dem Risiko finanzieller Instabilität gewarnt hatte, wurde zum Filmstar. Der Erfolg einiger weniger löste einen Katastrophisten-Boom aus. Diese beherrschten die öffentliche Debatte mit Visionen neuer drohender wirtschaftlicher Unglücksfälle, von Finanzkrisen der zweiten Stufe, die den Kapitalismus auslöschen würden, bis hin zum wirtschaftlichen Zusammenbruch Chinas. Institute für neues wirtschaftliches Denken verbreiteten sich weltweit und schlugen kreative Argumente vor, deren wissenschaftliche Solidität sich mit derjenigen der Flat Earth Society unvorteilhaft vergleicht.

Schocks sind nicht vorhersehbar

Es würde Spass machen, diese Menge neuer Denker (einschliesslich meines Freundes Nouriel Roubini) für die düsteren «Prognosen» verantwortlich zu machen, die sie in diesem Jahrzehnt angestellt haben. Ihre Vorhersagen erinnern mich an meine geliebte Grossmutter (die vor einigen Jahren im Alter von 102 Jahren starb), die glaubte, einen sechsten Sinn für die Vorhersage von Regenfällen zu haben. «In drei Tagen wird es regnen» – das würde sie ernsthaft sagen, ohne die wissenschaftlichen Wettervorhersagen zu beachten. Wann immer ich sie auf ihre Prophezeiungen behaftete («Du sagtest, es würde heute regnen, aber es ist sonnig und trocken…»), sagte sie nur: «Oh, sei geduldig, junger Mann, du wirst sehen, wie es regnen wird….». Und sie hatte Recht, früher oder später würde es regnen. Ihr siegreiches Lächeln würde mich am ersten regnerischen Tag willkommen heissen.

Die Menschen machen sich manchmal über Mainstream-Ökonomen lustig, weil sie Wirtschaftskrisen nicht vorhersehen können. Doch gemäss ökonomischen Theorien sind die Ausbrüche von Konjunkturschwankungen unvorhersehbar. Volkswirtschaften unterliegen periodischen Schwankungen, die durch Schocks ausgelöst werden, die von der Produktivität (vorübergehende Beschleunigung und Verlangsamung des technischen Fortschritts) oder der Nachfrage (unter anderem durch das, was mein ehemaliger Kollege Marios Angeletos «Stimmungen» nennt) ausgehen können. Alle ernsthaften Makroökonomen – ob neoklassisch oder keynesianisch – sind sich einig: Es ist nicht vorhersehbar, wann diese Schocks eintreten werden. Wenn wir das Auftreten einer Krise in zwei Monaten vorhersagen könnten, würden die Menschen ihre Erwartungen und ihr Verhalten sofort anpassen, und alles würde jetzt geschehen, nicht in zwei Monaten. Rezessionen sind per Definition unerwartete Ereignisse.

Aber ist dann die Wissenschaft der Ökonomie nicht völlig nutzlos? Nein, aus mindestens zwei Gründen. Erstens können wir helfen, Risikofaktoren zu identifizieren, die die wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen. Unser Bewusstsein über die Bedeutung verschiedener Faktoren verändert sich im Laufe der Zeit, wenn sich neue Erkenntnisse ansammeln. Die Bedeutung des Deleveraging (des Schuldenabbaus) – ein Schlüsselfaktor in den vergangenen Jahren – wurde von den Makroökonomen nur unzureichend wahrgenommen. Die Entwicklung der Krise hat uns veranlasst, gemeinsam unser Wissen über diese Themen zu überdenken und zu aktualisieren, so wie die Ölkrise der Siebzigerjahre uns veranlasst hatte, die Rolle politischer Reaktionen auf angebotsseitige Schocks zu überdenken. Doch unser Verständnis wird nie so weit gehen, dass wir sichere Vorhersagen treffen können. Um eine Parallele zu ziehen: Übergewicht begründet die Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, doch es ist schwer zu sagen, wann Probleme auftreten werden, und viele fettleibige Menschen werden überhaupt nicht erkranken.

Beschäftigungsquoten wie vor der Krise

Zweitens kann die Ökonomie uns helfen, die Mechanismen der Krise zu verstehen. Wir wissen zum Beispiel, dass sich die Beschäftigung nach einem negativen Schock nur langsam erholt, und das kann die Politik zur Unterstützung arbeitsloser Menschen bewegen. Wir wissen auch, dass Rezessionen nicht nur schlechte Folgen haben. Der Ökonom Ricardo Caballero vom MIT prägte in den Neunzigerjahren den Begriff der reinigenden Wirkung von Rezessionen: Schlechtere Unternehmen scheiden aus dem Markt aus, bessere Unternehmen treten in den Wettbewerb ein. Rezessionen aktivieren Unternehmen, was sich belebend auf die Innovation und das langfristige Wachstum auswirkt. Die Rettung schlechter Unternehmen und Sektoren ist mit hohen Kosten verbunden.

Können wir etwa ein Jahrzehnt nach Beginn der Grossen Rezession zum Schluss kommen, dass es diesmal anders war? Im Grossen und Ganzen nicht. Sicherlich haben wir einen tiefen Abschwung erlebt, der grosse Schmerzen verursacht hat. Doch er war nicht so schlimm wie die Weltwirtschaftskrise von 1929, mit der er immer wieder (und irreführend) verglichen wurde. Die Grosse Rezession war in ihrem Ausmass (trotz der unterschiedlichen Ursachen) ähnlich wie die Rezession von 1974. Die Erholung nach der Rezession verlief langsam, erweist sich aber auch als widerstandsfähig. Die amerikanische Wirtschaft entwickelt sich weiterhin gut. Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im Vergleich zum ersten Jahrzehnt des Jahrtausends verlangsamt. Doch das war vernünftigerweise zu erwarten. Insgesamt ist die chinesische Wachstumsentwicklung weiterhin sehr stark. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wachsen einige afrikanische Volkswirtschaften schnell, darunter bevölkerungsreiche wie Äthiopien, Nigeria, Kenia, Uganda und Tansania; das weckt die Hoffnung auf einen starken Rückgang der extremen Armut. In Europa präsentiert sich die Lage unterschiedlich, doch zumindest in Mittel- und Nordeuropa war das Wachstum solide, wenn auch nicht herausragend. Die Beschäftigungsquoten sind fast überall wieder auf dem Niveau von vor der Krise. Die Aktienmärkte befinden sich auf historischen Höchst.

Geldpolitik zu bedenkenlos

Ist es also Zeit für bedingungslosen Optimismus? Wäre es richtig, noch einmal zu sagen, dass diesmal alles anders ist, in dem Sinne, dass wir keine weiteren Rezessionen und Abschwünge mehr sehen werden? Nein. Überreaktionen auf kurzfristige Veränderungen und plötzliche Schwankungen sind in der öffentlichen Debatte häufig. Bevor wir in die Stimmung der Grossen Rezession verfielen, erlebten wir die triumphale Stimmung der Deregulierung und der Grossen Mässigung. Zwischen 1991 und 2007 gab es in den USA keine Rezessionen, mit Ausnahme der kurzen Episode des Platzens der Dotcom-Blase 2001 (die Situation war in der Schweiz, die in den Neunzigerjahren ein schlechtes Jahrzehnt erlebte, ganz anders). Diese Situation war im Vergleich zu den historischen Trends aussergewöhnlich – im Zeitraum 1945-1991 gab es durchschnittlich zwei Rezessionen pro Jahrzehnt.

Besorgniserregend ist, dass das Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Experten falsche Politiken fördert. Die Gefahr eines gross angelegten Handelskriegs steht an erster Stelle. Eine zu weiche Geldpolitik ist ebenfalls eine riskante Strategie. Die amerikanische Wirtschaft hat eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, die Immobilien- und Vermögenspreise steigen. Es ist schwer zu erkennen, welche wirtschaftlichen Gründe jetzt für eine Zinssenkung sprechen. Auch die von der Europäischen Zentralbank angekündigten expansiven Massnahmen sind umstritten. Wir könnten diese unbeschwerte Politik noch bereuen. Wenn die Rezession wirklich eintritt, könnten sich die Geldpolitiker in der Situation des Wanderers befinden, der den Grizzlybären trifft, nachdem er die Pfefferspraydose geleert hat, um Moskitos zu vertreiben.