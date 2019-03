Von Schnellbooten und Supertankern

Die Schweizer Fintech-Landschaft hat den Schritt vom Hype in die Realität geschafft. Gemäss einer aktuellen Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) gab es Ende vergangenen Jahres 356 Jungunternehmen im Bereich der Finanztechnologie. Ein Jahr zuvor waren es noch 220. Zudem floss 2018 ein Rekordwert an Kapital in die junge Branche.

Darunter befinden sich sehr erfolgreiche, stark wachsende Gesellschaften. Die besten Lösungen werden am 14. März an der FuW-Konferenz «Fintech 2019 – Beyond Banking» mit den «Swiss FinTech Awards» ausgezeichnet. Finalisten sind Apiax, Traxia, Crypto Finance und Sonect. Zwei ehemalige Preisträger sind Loanboox und Crowdhouse. Loanboox vermittelt Kredite zwischen Gemeinden und institutionellen Investoren. Crowdhouse hat mit ihrer Plattform das Investieren in Immobilien zu einer Sache von wenigen Mausklicks gemacht. Beide trugen dazu bei, dass das Volumen im Schweizer Crowdlending 2018 exponentiell zugenommen hat. Neues Erlebnis, tiefere Kosten