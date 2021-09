Von wegen sinkende Arbeitseinkommen

Immer wieder hören wir, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am Bruttoinlandprodukt rückläufig ist. Das heisst Kapitalbesitzer werden immer reicher durch ihre Investitionen, während die Löhne der arbeitenden Bevölkerung nicht mehr mit dem BIP-Wachstum Schritt halten. Tatsächlich haben Studien inzwischen aufgezeigt, dass sich eine solche Entwicklung in verschiedenen Ländern beobachten lässt. So präsentierten die beiden US-Ökonomen Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee unter dem Titel «The Great Decoupling» in der «Harvard Business Review» im Jahr 2015 Daten, die aufzeigten, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am BIP seit Beginn des neuen Jahrtausends in den USA von zuvor jeweils zwischen 60 und 65% auf fast 55% geschrumpft waren, während die der Anteil der Gewinne der Unternehmen von 5 auf 10% anstieg.

Dass die USA da keine Ausnahme ist, bestätigte kurz darauf eine umfangreiche Analyse des IMF im Economic Outlook des Jahres 2017. Sie zeigte auf, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am BIP zwischen 1991 und 2014, in 29 der grössten 50 Volkswirtschaften abgenommen hatte, welche etwa zwei Drittel des Welt-BIP ausmachen. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von Ländern, für die das nicht zutrifft. Prominente Beispiele dafür sind das Vereinigte Königreich, Frankreich aber auch die Schweiz. In unserem Land blieb der Anteil seit Jahrzehnten konstant.

Dieses Ergebnis lässt sich bereits einer im Jahr 2014 publizierten Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) entnehmen. Die dort präsentierten Daten zeigen auch, dass dieses Resultat sehr robust ist. Egal, ob man aggregierte Daten oder firmenspezifische Daten verwendet, egal ob man die Selbstständigewerbenden dazu nimmt oder nicht: Es lässt sich kein Rückgang der Arbeitseinkommen beobachten, in welchem neben den Löhnen auch Bonuszahlungen und Gratifikationen enthalten sind.