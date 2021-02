Vontobel und die hohen Ansprüche

Weniger Gewinn, das Wachstumsziel beim Ertrag verfehlt, zu wenig kosteneffizient, sinkende Eigenkapitalrendite: Die Parameter sprechen gegen Vontobel. Der Vermögensverwalter hat im vergangenen Jahr anders als andere Geldhäuser nicht von einem Coronaeffekt, konkret von hohen Handelsvolumen an der Börse, profitiert. Der Fokus auf Verwaltungs- statt Transaktionsgebühren und eine rigide Kreditpolitik haben das Geschäft gebremst.

Trotz Nettoneugeld von 14,8 Mrd. Fr., was einem Wachstum von 7,4% und damit einem Wert über der Zielmarke von 4 bis 6% entspricht, stagnierte der Ertrag auf hohem Niveau. Der Gewinn sank 2,1% und lag damit unter den Erwartungen der Analysten, jedoch auf dem von FuW geschätzten Niveau. Anleger reagierten: Die Aktien verloren am Donnerstag nach einem kräftigen Plus in der Vorwoche rund 7%.