Vontobel bekräftigt Finanzziele

(AWP) Der CEO der Bank Vontobel (VONN 59.6 -1.57%), Zeno Staub, hat am Investorentag die Ziele bis 2022 bekräftigt. Neben den Zweijahres-Zielen will die Bank aber auch eine langfristige «Leuchtturm-Strategie» mit Horizont bis 2030 verfolgen. In der Vermögensverwaltung für Private soll Vontobel wieder stärker wachsen als zuletzt.

Die «Leuchtturm-Strategie» soll der Bank vorgeben, wie sie 2030 aussehen wolle, wie Staub erläuterte. Dazu gehören die Ziele, zu einer der respektiertesten Investment-Firmen weltweit oder zu einer vollständig «kundenzentrierten Organisation» zu werden. Zudem wolle Vontobel eine aktive Rolle bei der «Disintermedation der Kapitalmärkte» einnehmen – wenn etwa Kredite zunehmend nicht mehr auf die eigene Bilanz genommen sondern verbrieft werden, wie Staub auf Nachfrage erläuterte.

Wachstumsmöglichkeiten im Wealth Management

Zu den Wachstums-Prioritäten in den Jahren 2020 bis 2022 gehört unter anderem der Aufbau von starken regionalen Distributionsankern in den USA und Asien, die Etablierung eines differenzierenden Angebots für sehr reiche Kunden (UHNWI) wie auch die Gewinnung von global tätigen Banken als Kunden.

Der Vontobel-CEO gab sich überzeugt, dass es im Wealth Management gute Wachstumsmöglichkeiten gebe, nachdem das Unternehmen in dem Geschäft in den vergangenen 18 Monaten hier «gelitten» habe, wie er einräumte.

60 Mio. für Digitalisierung

Der starke Fokus auf die Digitalisierung werde auch zu anhaltenden Investitionen in die digitale Transformation des Unternehmens von rund 60 Mio. Fr. jährlich führen, sagte Staub. Dieses Niveau habe man auch bereits in den letzten ein bis zwei Jahren erreicht. Heute beschäftige Vontobel rund 100 Software-Entwickler, Datenanalysten, KI-Spezialisten und Cloud-Ingenieure.

Die bis ins Jahr 2022 gültigen Finanzziele hatte Vontobel bereits im Juli mit der Präsentation der Halbjahreszahlen vorgelegt. Danach soll das Geschäft insgesamt jedes Jahr um 4 bis 6% wachsen. Für das jährliche Netto-Neugeldwachstum wird ein Korridor von 4 bis 6% angepeilt. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis soll weniger als 72% betragen und für die Rendite auf dem Eigenkapital soll ein Wert von mindestens 14% erreicht werden. Zudem soll an die Aktionäre mindestens die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet werden.