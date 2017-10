Vontobel berechnet Kunden keine Research-Kosten

Vontobel (VONN 62.3 0.24%) wird in Zukunft ihren Kunden keine Research-Dienstleistungen in Rechnung stellen. Das hat die Vermögensverwalterin am Dienstag auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft» mitgeteilt. Im Asset Management betreffe dies die Kosten für Research bei allen Fonds und Kundenmandaten.

Wegen dieses Entscheids fallen laut Vontobel jährlich zusätzliche Kosten in Höhe eines niedrigen einstelligen Franken-Millionenbetrags an. Er sei in den Ende August veröffentlichten finanziellen Zielen bis 2020 bereits berücksichtigt.

Die 2018 in Kraft tretende europäische Finanzmarktrichtlinie Mifid 2 verlangt unter anderem von Finanzdienstleistern, ihre Kosten für Research gegenüber dem Kunden offenzulegen und zu entscheiden, wie diese Kosten gedeckt werden sollen. Experten rechnen damit, dass dadurch die Nachfrage nach Aktien-Research in den kommenden Jahren bis zu 30% einbrechen könnte.

