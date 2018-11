Vontobel erhöht Vermögen auf Rekordniveau

(AWP/JH) Die Bank Vontobel (VONN 63.25 1.2%) ist im dritten Quartal 2018 weiter gewachsen. Die betreuten Kundengelder erhöhten sich per Ende September auf 209,4 Mrd. Fr. (Ende Juni: 191 Mrd.) und erreichten damit einen neuen Höchststand, wie das Institut am Donnerstag mitteilte.

Die durch die Akquisition von Notenstein La Roche (ROG 247.15 0.84%) übernommenen Kundenvermögen haben massgeblich zu diesem Wachstum beigetragen. Den stärksten Netto-Neugeldzufluss verzeichnete das Asset Management.

Insgesamt hätten sich die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres «solide und den eigenen Erwartungen entsprechend», entwickelt, schrieb Vontobel. Dabei hätten sich die betreuten Kundenvermögen der ehemaligen Notenstein La Roche Privatbank AG im Rahmen der üblichen Erwartungen bei vergleichbaren Transaktionen entwickelt. Allerdings war das dritte Quartal aufgrund zurückhaltender Kunden von niedrigeren Umsätzen geprägt.

Das Asset Management betreute zum Ende des dritten Quartals Kundenvermögen von insgesamt 125,8 Mrd. verglichen mit 114,6 Mrd. im Vorjahr. Das Netto-Neugeldwachstum lag über dem angestrebten Korridor von 4 bis 6%. Dazu haben vor allem die Fixed Income- und Multi Asset-Lösungen sowie die nachhaltigen Strategien beigetragen.

Auch in Zukunft will Vontobel im Asset Management ein Netto-Neugeldwachstum innerhalb des Zielbands von 4 bis 6% erreichen.

Das Combined Wealth Management betreute Ende des dritten Quartals Kundenvermögen einschliesslich der Kundenvermögen der ehemaligen Notenstein La Roche von 74,2 Mrd. gegenüber 52,7 Mrd. im Vorjahr. Das Nettoneugeldwachstum lag in den ersten neun Monaten – ohne Notenstein La Roche – im Zielkorridor. Vontobel Wealth Management strebt auf der durch Notenstein La Roche verbreiterten Basis weiterhin ein über dem Marktdurchschnitt liegendes Netto-Neugeldwachstum von 4 bis 6% an.

Mit den neuen Mitarbeitenden der ehemaligen Notenstein La Roche Privatbank betreuen nunmehr 306 Berater Wealth Management-Kunden im Heimmarkt Schweiz und in den internationalen Fokusmärkten. Dabei hat Vontobel die Integration der Notenstein La Roche vorangetrieben. Nur drei Monate nach dem Closing der Transaktion war die rechtliche und technische Migration per 30. September abgeschlossen. Mehr als die Hälfte der Integrationskosten fällt somit bereits 2018 an.

Vontobel Financial Products habe in ihrem Geschäft mit strukturierten Produkten in den ersten drei Quartalen die Marktanteile steigern können, hiess es weiter. Zudem habe der Bereich auch die Möglichkeit genutzt, durch Innovationen neue Märkte zu erschliessen.

Der breit abgestützte Wachstumskurs sei bestätigt worden, hielt das Institut weiter fest. Es strebt im laufenden Geschäftsjahr gegenüber 2017 eine weitere Erhöhung der bereits soliden Profitabilität an.



Die komplette Historie zu Vontobel finden Sie hier. »