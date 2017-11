Vontobel lanciert neues Bitcoin-Zertifikat

(AWP) Die Bank Vontobel (VONN 58.15 -1.02%) lanciert ein weiteres Derivat-Produkt auf die Kryptowährung Bitcoin. Per sofort können Anleger an der Schweizer Börse mit Short Mini-Futures auf den Bitcoin handeln, wie Vontobel am Freitag mitteilte. Sie haben damit die Möglichkeit, auf sinkende Kurse der Kryptowährung zu spekulieren. Vontobel stellt zwei Varianten der Mini-Futures mit unterschiedlicher Ausgestaltung zur Verfügung.

Die Bank Vontobel hatte im Juli 2016 bereits den Bitcoin-Tracker in der Schweiz und in Deutschland lanciert und im Oktober 2017 eine weitere Variante davon mit unlimitierter Laufzeit aufgelegt. Die Produkte gehörten heute sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland zu den meistgehandelten Anlageprodukten an der Börse, sie seien sowohl bei institutionellen- wie auch privaten Anlegern sehr beliebt, so Vontobel.

Neben Vontobel hat auch der Schweizer Derivateanbieter Leonteq (LEON 56.65 -1.22%) bereits Zertifikate auf den Bitcoin lanciert. Die äusserst volatile Kryptowährung hat im laufenden Jahr einen rasanten Kursanstieg von rund 1’000 $ zu Jahresbeginn auf derzeit rund 7’800 $ gezeigt.