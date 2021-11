Vontobel mit weniger Schub

Vontobel ist weiterhin gut unterwegs. Doch nach einem herausragenden Semesterergebnis, das vom postpandemischen Schwung getrieben war, fällt das Wachstum per Ende September wie erwartet gemächlicher aus. Der Gewinn steht gemäss dem am Mittwoch publizierten Trading Update indes weiterhin «deutlich über Vorjahr». Die Vontobel-Aktien reagierten am Mittwochmorgen verhalten auf den Bericht, haben sich seit der positiven Gewinnwarnung für das Semesterergebnis am 18. Juni aber rund ein Fünftel verteuert.

Besonders der Zufluss von Kundengeldern hat sich bei den Zürchern verlangsamt. Kamen zum Semester aufs Jahr gerechnet noch 6,6% frisches Geld herein, so ging die Rate per Ende September auf 4,3% zurück. Die Vermögensverwaltung hat sich besser gehalten als das Asset Management. Auch die gesamthaft verwalteten Kundenvermögen von 266 Mrd. Fr. gingen zur Vorperiode (274,5 Mrd. Fr.) leicht zurück, wobei sich hier die herbstlichen Turbulenzen an den Börsen negativ auswirkten. Unter dem Strich haben sowohl Wealth wie auch Asset Management zum Gewinnwachstum beigetragen.