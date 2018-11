Vontobel sind einen Kauf wert

02 | Bilanz: Vontobel ist seit jeher gut kapitalisiert, aktuell mit einer Kernkapitalquote von rund 19%. So kam die Bank selbst in der Finanzkrise nie in Verlegenheit, frisches Kapital aufnehmen zu müssen. Im Gegenteil konnte Vontobel ihr Aktienkapital sogar verdichten und hatte stets genügend trockenes Pulver, um auf Übernahmen zu lauern. Damit die Kapitalquoten auf hohem Niveau bleiben, emittierte Vontobel nach dem Kauf der Privatbank Notenstein La Roche (Preis: 700 Mio. Fr.) in diesem Jahr eine Tier-1-Anleihe.