Vontobel steigert verwaltete Kundenvermögen auf neuen Rekordwert

(AWP) Die Vontobel-Gruppe ist gut in das neue Jahr gestartet. Die betreuten Kundenvermögen der Gruppe sind im ersten Quartal um 6% auf einen neuen Rekord von 262 Mrd. Fr. geklettert.

Treiber des Wachstums seien in erster Linie die gute Performance der Kundenanlagen sowie günstige Wechselkursveränderungen gewesen, teilte der Vermögensverwalter am Dienstagabend im Anschluss an die Generalversammlung mit. Doch es konnte auch Neugeld angezogen werden, wenn auch nicht so viel wie vor Jahresfrist.

Wachstum mit Privatkunden

Insgesamt flossen Vontobel (VONN 73.95 -1.92%) im ersten Quartal Nettoneugelder in Höhe von 0,5 Mrd. Fr. zu. Bereinigt um ein niedrigmargiges Asset Management Advisory Mandat, das Anfang des Jahres beendet wurde, läge der Zufluss gar bei 2,0 Mrd.

Nach dem starken Vorjahr sei das Geschäft mit Institutionellen Kunden hingegen ins Stocken gekommen, heisst es. Besser lief den Angaben zufolge das Geschäft mit Privatkunden, wo sich Vontobel gemessen an den Nettoneugeldern im Zielwachstumskorridor von 4 bis 6% bewege.

Vontobel will im laufenden Jahr trotz vieler Unabwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiter mit guten Margen wachsen, sei es mit Institutionellen wie auch mit Privatkunden. Das wolle man in erster Linie organisch tun, so die Mitteilung weiter. Die Gruppe sei auf gutem Weg, die im vergangenen Jahr bis 2022 fortgeschriebenen Ziele zu erreichen.

Alle Anträge genehmigt

Die Generalversammlung, an der die Aktionäre wegen der Verordnungen des Bundesrats ihre Stimmrechte ausschliesslich durch Stimmrechtsvertreter ausüben konnten, genehmigte sämtliche Anträge des Verwaltungsrats. So stimmte sie auch einer zum Vorjahr unveränderten Dividende von 2,25 Fr. je Aktie zu.

Zudem wurden Andreas Utermann und Michael Halbherr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Utermann soll den Plänen zufolge im Jahr 2022 von Herbert Scheidt das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernehmen. Bereits in diesem Jahr aus dem Gremium ausgetreten ist Vizepräsident Frank Schnewlin. Alle zur Wiederwahl aufgestellten Mitglieder wurden bestätigt.

Es waren 89,56% der stimmberechtigten Aktien vertreten.

