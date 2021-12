Vontobel übernimmt UBS-Tochter UBS Swiss Financial Advisers

(AWP) Die Bank Vontobel (VONN 79.95 +3.23%) ist beim Ausbau ihres Geschäfts in den USA wieder einen Schritt weiter. Sie übernimmt dazu UBS (UBSG 16.60 +2.25%) Swiss Financial Advisers (SFA), eine Tochtergesellschaft der Grossbank.

«Damit werden wir die Nummer eins unter den in der Schweiz domizilierten Vermögensverwaltern sein, die von der Schweiz aus US-Kunden betreuen», sagte Vontobel-Finanzchef Thomas Heinzl am Donnerstag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Kauf sei sowohl aus finanzieller als auch operativer Sicht sehr attraktiv für Vontobel.

SFA erzielte den Angaben zufolge in den ersten neun Monaten 2021 einen annualisierten Gewinn vor Steuern von 15 Mio. Fr. Wie viel sich Vontobel die Übernahme kosten lässt, sagte Heinzl allerdings nicht. Sie soll aber vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden.

Durch die Übernahme erhöht sich die Summe der verwalteten Vermögen von US-Kunden – zusammen mit dem bisherigen Geschäft Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) – von 4 auf neu 11,2 Mrd. Fr. Insgesamt wachsen die verwalteten Vermögen von Vontobel damit auf rund 273 Mrd. Fr. an, sagte der Finanzchef.

Rund 70 Mitarbeitende

Nach Abschluss der Übernahme, welchen das Institut im dritten Quartal 2022 erwartet, will Vontobel sein bisheriges US-Geschäft VSWA mit SFA zusammenführen. Dadurch stossen auch 70 neue Mitarbeitende zu Vontobel. Davon seien 20 «hochqualifizierte Kundenberater», sagte Heinzl. Weitere 50 Mitarbeitende seien in anderen Bereichen wie der Administration tätig.

Auch nach dem Zusammenschluss werde Vontobel nach aktuellem Stand diese Mitarbeitenden behalten. Gemäss dem weiteren Wachstumsplan würden Entlassungen nicht nötig sein, so der CFO.

Zu der Übernahmevereinbarung gehört auch eine Kooperation mit der UBS. Die frühere Besitzerin werde US-Kunden, die regionaler diversifizieren wollen, weiterhin an die SFA verweisen, heisst es im Communiqué. Doch das sei kein eigentliches «Service-Geschäft», betonte Heinzl. «Natürlich ist das für die UBS Arbeit, und wir werden auch eine Vermittlungsgebühr zahlen, aber diese Kunden werden nach der Vermittlung unsere eigene Kunden sein.»

Strategischer Zukauf

Der Zukauf entspricht der längerfristigen Strategie der Bank. 2019 übernahm Vontobel bereits das US-Vermögensverwaltungsgeschäft von Lombard Odier, vergangenen Sommer kaufte sie die verbleibenden Anteile des amerikanischen Asset Managers TwentyFour. Die Bank hatte wiederholt kommuniziert, sich nach Übernahmen in den USA, aber auch in Asien umzusehen.

Mit dem Zukauf von SFA erhöht Vontobel den geografischen Mix der betreuten Kundenvermögen. So stammen neu 10% der Kundenvermögen von Kunden aus den USA. Vor der Transaktion lag dieser Anteil bei 8%.

An der Börse schlägt die Nachricht keine grossen Wellen. Vontobel legen gegen 9.38 Uhr 0,8% auf 78,10 Fr. zu in einem deutlich festeren Gesamtmarkt.

«Angesichts von rund 260 Mrd. Fr. Assets under Management stellt der Deal für Vontobel zwar keinen Quantensprung mehr dar, aber sicherlich eine sinnvolle Ergänzungsakquisition im Nordamerika-Geschäft», schrieb der Analyst der ZKB. Es sei ein vernünftiger Kauf, «aber nicht transformierend».