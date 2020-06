Vontobel will mit Struki kräftig zulegen

Der Umbau bei Vontobel geht weiter. Die kürzlich neu geschaffene Client Unit Platforms & Services will die Privatbank per 1. Juli organisatorisch neu aufstellen, wie einem internen Memo zu entnehmen ist, das FuW vorliegt. Der Geschäftsbereich, in dem Vontobel externen Finanzintermediären strukturierte Produkte anbietet, wird künftig nach Kundengruppen gegliedert. EAM (External Asset Managements) und Banks heissen die neuen Segmente, die an die Stelle der bisherigen Produkteinheiten treten.

Die Umstellung findet vor dem Hintergrund der neuen Struktur statt, die Vontobel im Dezember vergangenen Jahres angekündigt hat und seither implementiert. Die Standbeine Asset Management, Investmentbank und Wealth Management hat sie aufgelöst, seither operiert sie in vier sogenannten Client Units: Asset Management, Wealth Management, Platform & Services und Digital Investing. Alle nicht kundenrelevanten Tätigkeiten werden in Kompetenzzentren ausgegliedert, die den Client Units zudienen. Vontobel erhofft sich von der neuen Struktur mehr Agilität und Potenzial für neues Wachstum.