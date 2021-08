Vor einem digitalen Nixon-Schock

Wir nähern uns dem 50. Jahrestag des so genannten Nixon-Schocks, einem der entscheidendsten Brüche in der Geschichte der Geldpolitik. Am 15. August 1971 kündigte US-Präsident Richard Nixon in einer Fernsehübertragung an, er werde das «Goldfenster schliessen». Indem er die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold (zu einem offiziellen Kurs von 35 $ pro Unze) beendete, kappte Nixon die Jahrtausende alte Verbindung zwischen Geld und Edelmetallen.

Zum Autor Harold James ist Professor für Geschichte und Internationale Angelegenheiten an der Princeton University.

Dieses epochale Ereignis wirkt noch heute auf unheimliche Weise nach. Wie beispielsweise Nixon versucht hat, die USA aus ihrem langen, teuren und aussichtslosen Krieg in Vietnam zu befreien, hat der gegenwärtige Präsident Joe Biden nun Amerikas langen, teuren und aussichtslosen Einsatz in Afghanistan beendet.

Ebenso hatte Nixon in seiner Ansprache ein Massnahmenprogramm mit Zielen angekündigt, die jenen der Biden-Regierung ziemlich ähneln. «Wir müssen mehr und bessere Arbeitsplätze schaffen», sagte er, «wir müssen den Anstieg der Lebenshaltungskosten aufhalten, und wir müssen den Dollar vor den Angriffen internationaler Geldspekulanten schützen.»

Noch hängt die Welt vom Dollar ab

Wie Biden heute wollte einst auch Nixon die Staatsausgaben erhöhen, um in einem tief gespaltenen Land die Wahlchancen seiner Partei zu verbessern. Heute haben die Demokraten nach den stark umkämpften Präsidentschaftswahlen von 2020 im Senat eine hauchdünne Mehrheit und fürchten einen möglichen Rückschlag in den Zwischenwahlen von 2022 (eine Wiederholung der schweren Niederlage, die Präsident Barack Obama 2010 erlitt).

Aber natürlich gibt es auch ein grösseres Ziel. Biden strebt einen grundlegenden sozialen Wandel an. Arbeitsplätze zu schaffen ist ein wichtiger Weg zur Beseitigung bestehender Ungleichheiten. Dank der einmaligen Stellung des Dollars als globaler Hauptreservewährung können die USA so viele haushalts- und geldpolitische Stimuli mobilisieren, wie es in Friedenszeiten noch nie möglich gewesen ist.

Trotz Nixons damaliger Entscheidung, die ein neues Nicht-System ins Leben rief und zu jahrzehntelangen Turbulenzen auf den Währungsmärkten führte, verlor der Dollar nie seine Stellung an der Spitze des internationalen Währungssystems. Als das System der festen Wechselkurse, das auf der Bretton-Woods-Konferenz von 1944 eingeführt worden war, zusammenbrach, wurde die Sonderstellung des Greenback aufgrund der Macht der privaten Finanzmärkte, Geld (US-Dollar) zu schaffen, sogar noch stärker. Immer noch sind Finanzinstitute, Konzerne und Regierungen in aller Welt davon abhängig, sich in Dollar finanzieren zu können.

Amerikas Vorteile sind bedroht

Einige Optimisten in Washington scheinen davon auszugehen, dass die zentrale Stellung Amerikas im globalen Wirtschaftssystem ewig bestehen bleibt: Sogar eine Rückkehr der Inflation in die USA würde schlimmstenfalls eine Abwertung des Dollars und eine moderate globale Neuausrichtung bedeuten (wie Ende der Siebzigerjahre, während Jimmy Carters Präsidentschaft). Die USA hätten immer noch zwei Ressourcen, auf die alle angewiesen sind: die englische Sprache als gemeinsame Kommunikationsbasis und den Dollar als gemeinsame Währung.

Aber wie lange wird dies noch der Fall sein? Kann Amerika seine einmaligen Vorteile in einer Zeit behalten, in der sein relativer Anteil an der Weltwirtschaft geschrumpft ist, neue wirtschaftliche Mächte aufsteigen, die internationale Ordnung zerbrechlich geworden ist und die USA zum Rückzug aus der Weltpolitik neigen?

In der Tat sind beide traditionellen amerikanischen Vorteile bereits bedroht: Enorme Fortschritte in der automatischen Übersetzung führen dazu, dass sich die Menschen weltweit nicht mehr auf Englisch verlassen müssen, sondern künstliche Intelligenz nutzen können.

Neue Methoden

Neue Technologien gefährden auch den Dollar, die Lingua Franca des Welthandels. Manche Gefahren sind bereits an den Obligationenmärkten erkennbar, die (im Jahr 2020) Liquiditätsengpässe und eine schwächere Auslandsnachfrage verzeichneten. Die lange Vorherrschaft des Dollars wird nicht so sehr durch andere Währungen herausgefordert (obwohl sowohl der Euro als auch der Renminbi gern den Thron besteigen würden), sondern durch neue Methoden, die dieselbe grenzüberschreitende geldpolitische Sprache sprechen können wie der Dollar. Im Zuge der immer stärkeren digitalen Revolution neigt sich die nationale geldpolitische Ära ihrem Ende zu.

Die neuen technologischen Möglichkeiten können die historische Verbindung zwischen geldpolitischer Stabilität und haushaltspolitischer Verwaltung schwächen. Als Antwort auf die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie haben die Zentralbanken massive langfristige Stimulusprogramme lanciert, die die Inflationsgefahr erhöhen und die Geldflüsse in alternative Anlageklassen drängen. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach einer geldpolitischen Revolution.

Diese Revolution dürfte von digitalen Technologien angetrieben werden, die nicht nur neue Formen staatlicher Fiat-Währungen (wie Renminbi und Euro) ermöglichen, sondern auch Privatwährungen, die auf innovativen Methoden wie Distributed Ledgers beruhen. Diese Entwicklung ist ebenso bedeutsam wie die Abkehr vom Bargeld. Die Welt bewegt sich schnell auf eine Art von Geld zu, das nicht auf der Glaubwürdigkeit bestimmter Regierungen beruht, sondern auf Informationen.

Digitalere Version der Globalisierung

Die lange Phase der Dollar-Hegemonie könnte daher durch neues Geld beendet werden. Die Covid-19-Krise hat diese Entwicklung beschleunigt, indem sie eine digitalere Version der Globalisierung eingeführt hat, die weniger auf der Bewegung von Menschen oder Waren beruht, sondern auf stärkerem Datenaustausch.

Ursprünglich hat der Dollar seine Vormachtstellung in einem Umfeld starker, weltweiter Nachfrage nach einer tiefen, flüssigen und sicheren Anlagemöglichkeit erlangt, was bedeutet, dass seine Vorherrschaft durch andere sichere Anlageklassen beendet werden könnte. In der Vergangenheit, als Währungen auf der Grundlage von Edelmetallen ausgegeben wurden, waren alternative sichere Anlageformen dominant. Noch Ende des 20. Jahrhunderts blickten manche Kommentatoren nostalgisch auf eine Zeit zurück, als die Währungen durch echte Sicherheiten gedeckt waren. Aber heute können sie nach vorn blicken. Digitalwährungen werden durch Informationen gedeckt, die von Teilnehmern aus einer Vielzahl sich überschneidender Gemeinschaften erzeugt werden.

Indem Nixon das Goldfenster schloss, läutete er das Ende einer rohstoffbasierten geldpolitischen Ordnung und den Beginn einer neuen Welt der Fiat-Währungen ein. Erst in den Neunzigerjahren haben die Regierungen und Zentralbanken gelernt, diese Welt wirklich effektiv zu verwalten. Nun bewegen wir uns auf eine neue geldpolitische Ordnung zu, die auf Informationen beruht (die selbst eine Art Rohstoff sind). Wir können schneller mit dem neuen System umgehen lernen, als es nach dem Nixon-Schock der Fall war. Aber das Ergebnis – eine Welt, in der der Dollar von seinem globalen Podest gestürzt wurde – könnte noch viel schockierender sein.

Copyright: Project Syndicate.