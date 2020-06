Vor emotionaler Abstimmung

Voraussichtlich am 29. November steht der Schweiz eine sehr emotionale Volksabstimmung bevor: An diesem Datum dürfte die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» (Konzern­verantwortungsinitiative) an die Urne kommen. Zu Wochenbeginn haben sich National- und Ständerat dem Vorschlag ihrer Einigungskonferenz angeschlossen: Der Initiative wird der indirekte Gegenvorschlag des Ständerats gegenübergestellt. Die Initianten werden ihren Vorstoss nun sicher nicht zurückziehen.

Das hatten sie für den Fall angekündigt, dass der indirekte Gegenvorschlag des Nationalrats angenommen würde. Er hätte die Initiative auf Gesetzesebene weitgehend umgesetzt, ohne obligatorische Volksabstimmung. Rechtsstaatlich ist es vorzuziehen, dass eine so einschneidende Initiative vom Volk abschliessend beurteilt werden kann.

Die Initiative stipuliert sehr weit gehende Haftung für international tätige Unternehmen. Sie hätten im Extremfall für Tausende von Zulieferern betreffend Menschenrechte und Umweltschutz zu haften – ein Ding der Unmöglichkeit. ­Zudem würde die Beweislast umgekehrt, die Unternehmen hätten ihre Unschuld zu beweisen, was sehr häufig kaum ­möglich ist. Aus der rechtsstaatlich zentralen Unschuldsvermutung würde eine Schuldvermutung. Willkürlichen und erpresserischen Klagen wären Tür und Tor geöffnet. Zudem verankert die Initiative eine allen internationalen Gepflogenheiten widersprechende und kaum durchführbare extraterritoriale Anwendung von Schweizer Recht in Drittländern.

Diese Regelung wäre global einmalig, kein anderes Land kennt derart weit gehende Bestimmungen. Damit würde der Standort Schweiz weiter massiv Schaden nehmen. Kein international tätiges Unternehmen käme unter diesen Voraussetzungen noch in die Schweiz.

Der indirekte Gegenvorschlag des Ständerats, der auf eine Anregung von Justizministerin Karin Keller-Sutter zurückgeht, ist wesentlich moderater. Er führt eine Rechenschaftspflicht für in­ternational tätige Unternehmen ein. Sie wird ergänzt durch weitgehende Sorgfaltspflichten in den Bereichen Konfliktmineralien sowie Kinderarbeit. Er orientiert sich an der Gesetzgebung in der EU. Sollte die Initiative abgelehnt werden, tritt dieser Gegenvorschlag auf Geset­zesebene in Kraft. Die Wirtschaft unterstützt – aus Angst vor der Initiative – diesen Gegenvorschlag. Die Initiative wird neben der Wirtschaft auch vom Bundesrat, vom Parlament sowie von den bürgerlichen Parteien abgelehnt.

Gelingt es, eine geschlossene Abwehrfront gegen die Initiative zu bauen, stehen die Chancen für eine Ablehnung gut. Die Initianten machen es sich gar einfach, wenn sie die Wirtschaft pauschal gleichsam als Bande vor Verbrechern und Ausbeutern hinstellen, das ist offensichtlicher Unsinn. Die Initiative birgt für die Wirtschaft enormes Schadenpotenzial. Dieses würde schon in normalen Zeiten schwer wiegen – in Krisenzeiten wäre die Wirkung geradezu verheerend.