Schweizer Brexit-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Diese Woche wäre eigentlich die letzte Deadline für einen Brexit-Deal erreicht worden. Doch noch ist keine Einigung zwischen der Europäischen Union und den Briten in Griffnähe. Nur wenn sich beide Seiten bis Ende Jahr auf ein Handelsabkommen einigen, wird der Warentransport von und nach Grossbritannien nach dem 31. Dezember ohne grössere Einschränkungen stattfinden können.

Sollte es zu einem No-Deal-Brexit – einem Scheitern der laufenden Gespräche – kommen, wären auch Schweizer Unternehmen betroffen. Zwar hat die Schweiz vorgesorgt und schon früh ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich für die Zeit nach der Übergangsfrist abgeschlossen. Dennoch sind viele ­Unternehmen, deren Sitz in der Schweiz liegt, in diesen Tagen gefordert.

Wichtiger Handelspartner

Denn das Vereinigte Königreich gehört gemäss Statistik zu den sechs wichtigsten Handelspartnern der Schweiz. Bei den Importen liegen die Briten gar deutlich vor China. Über die vergangenen zwanzig Jahre hat sich die Be­deutung des Vereinigten Königreichs auch im Bereich der Warenausfuhr deutlich ­verstärkt. Die jüngsten Ausreisser nach oben dürften auch damit zu tun haben, dass in Grossbritannien Lager aufgebaut werden, um für allfällige Lie­ferschwierigkeiten im Fall eines harten Brexit gewappnet zu sein.

Gefordert sind vor allem zwei Branchen: Industrie und Pharma. Für Letztere ist das Vereinigte Königreich nicht nur ein interessanter Absatzmarkt. Novartis unterhält in der englischen Nordsee-­Hafenstadt Grimsby eine Produktionsstätte. «Wir haben Notfallpläne erarbeitet, um in jedem Fall die Produktion und die Versorgung sicherzustellen», erklärt Novartis auf Anfrage. Man habe sich seit ­Jahren auf alle möglichen Ausgänge vorbereitet. Materielle Auswirkungen auf das Geschäft befürchtet der Konzern nicht.

Auch bei Roche sieht man sich vor­bereitet: «Wir unternehmen alle Schritte, um die Versorgung der Patienten in Grossbritannien mit Medikamenten und Dia­gnostika sicherzustellen», sagt ein Roche-Sprecher. Die Versorgungspläne für Grossbritannien würden laufend angepasst.

Der Pharmazulieferer Lonza hat die Vorbereitungen für das Ende der Übergangsphase hochgefahren. «Wir minimieren den grenzüberschreitenden Warentransport zu Beginn des neuen Jahres vorübergehend, um Verzögerungen bei der Zollabfertigung zu vermeiden», sagt eine Lonza-Sprecherin. Bereits von langer Hand vorgeplant hat Sonova. Der Hör­gerätehersteller hat letztes Jahr Teile des Dienstleistungszentrums im englischen Warrington «im Hinblick auf den bevorstehenden Austritt Grossbritanniens» nach Spanien und Vietnam verlagert.

Engpässe vermeiden

Aktiv geworden ist auch die Industriebranche. Zwar übersteigt gemäss Schätzungen des Brokers Kepler Cheuvreux der Umsatzanteil Grossbritanniens bei kaum einem Unternehmen 5%. Dennoch müssen auch nach dem 31. Dezember die ­Lieferketten sichergestellt werden.

Zu den besonders exponierten Unternehmen gehören etwa Bucher Industries und Zehnder Group. Bucher erwirtschaftet rund 6% ihres Umsatzes in Gross­britannien. Unter anderem werden dort alle Grosskehrfahrzeuge hergestellt. Man habe Lager aufgebaut, um bei verzögerten Einfuhren Engpässe zu vermeiden. Zudem habe man sich auf die Zollabläufe vorbereitet, sagt eine Sprecherin.

Exponiert ist auch Zehnder Group. Für den Bauzulieferer ist der britische Markt der drittgrösste. Zudem hat Zehnder in England eine Produktionsstätte, von wo aus 5 bis 10% der Waren in die EU exportiert werden. «Bei einem harten Brexit müssten wir mit Zollkosten auf Importe und Exporte sowie mit Transportverzögerungen rechnen», sagt Finanzchef René Grieder auf Anfrage. Als Vorbereitung habe man deshalb in England das Materiallager aufgestockt, zudem würden vor dem Jahreswechsel in England hergestellte Produkte bereits nach Frankreich transferiert. Auch Dormakaba bereitet sich mit einem grösseren Lager auf einen allfälligen harten Brexit vor. «Mit weiteren Änderungen sind wir zurückhaltend, solange die künftigen Abmachungen zwischen den Briten und der EU nicht genau bekannt sind», sagt ein Sprecher.

Kühne + Nagel könnte allenfalls von einem No-Deal-Szenario profitieren. Zollabfertigung gehört zum Kerngeschäft des Logistikers. Er geht davon aus, dass die Zahl der Zolldeklarationen von 50 Mio. auf 350 Mio. steigen wird. Mit einem digitalen Service will er die zusätzlich notwendigen Deklarationen automatisieren.

Ohne Lücke

Die Schweiz hat bereits im vergangenen Jahr für die Zeit nach der Brexit-Übergangsfrist vorgesorgt. Mit dem Vereinigten Königreich hat der Bundesrat im Frühling 2019 eine bilaterale Vereinbarung unterzeichnet, die neben dem Freihandel eine ganze Reihe verschiedener Themen regelt. Bis Ende Dezember sind die Beziehungen der beiden Staaten über das Abkommen der Schweiz mit der EU geregelt. Sollten die derzeit noch laufenden Gespräche zwischen den ­Briten und der Europäischen Union zu keinem neuen Handelsabkommen ab dem 1. Januar führen, würde die Ver­einbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Schweiz greifen.

Weil die Briten für die heimische Wirtschaft ein wichtiger Partner sind, hat die Schweizer Regierung schon früh Gespräche mit den britischen ­Kollegen aufgenommen. Unter der Bezeichnung «Mind the gap» sind Vereinbarungen aufgestellt worden, die nicht nur den Warenbereich, sondern auch die Migration, den Strassen- und den Luftverkehr sowie Versicherungen betreffen. So ist beispielsweise sichergestellt, dass auch bei einem No-Deal-Brexit der ­Flugverkehr zwischen der Schweiz und Grossbritannien gewährleistet ist. Ebenso sind Schweizer Staatsbürgerinnen und -bürger bei der Einreise weiterhin von allfälligen Visapflichten befreit.