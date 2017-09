Börse wieder tiefer im Minus

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA halten die Anleger auch heute vom Kauf ab. Die Schweizer Börse eröffnet klar schwächer. Der Leitindex SMI (SMI 8826.67 -0.48%) verliert ebenso wie der SMIM (SMIM 3272.65 -0.64%). Im frühen Handel zeigen sich allerdings Tendenzen, das Minus einzudämmen – auch wenn sie nur zwischenzeitlich zu erkennen gewesen sind.

Eröffnet haben alle zwanzig SMI-Valoren im Minus, aktuell notieren noch siebzehn mit Abgaben. SGS (SGSN 2141 0.23%) und Richemont (CFR 86.1 0.12%) können sich ein Miniplus erarbeiten.

Besonders klar sind die Verluste bei den Versicherern. Swiss Re (SREN 83.5 -1.18%), Zurich Insurance (ZURN 279 -1.24%) und Swiss Life (SLHN 334.2 -0.92%) notieren mit einem deutlichen Minus.

Bei Eröffnung gehörten die Grossbanken noch zu den grössten Verlierern. Credit Suisse (CSGN 13.89 -0.22%) notierten mit –1,5% gar am Ende des Blue-Chips-Tableaus. Gegen 10 Uhr gelingt CS, UBS (UBSG 15.54 0.19%) und Julius Bär (BAER 53.15 0.19%) der Sprung ins Plus. Seither haben die Titel der Grossbanken aber wieder an Dynamik verloren.

Interessante Meldungen aus der Finanzwelt:

Die britische Grossbank HSBC 5 726.4 -1.06% ) einen Teil ihrer lateinamerikanischen Kunden an UBS abtreten.

einen Teil ihrer lateinamerikanischen Kunden an UBS abtreten. Julius Bär hat eine sogenannte Additional-Tier-1-Anleihe (AT1) über 300 Mio. $ mit unbegrenzter Laufzeit bei institutionellen Investoren in Asien und Europa platziert. Diese Transaktion helfe, die Kapitalstruktur zu optimieren, teilt Julius Bär gemäss der Nachrichtenagentur AWP mit.

Der CEO der Falcon Private Bank, Walter Berchtold, gibt nach nur einem Jahr an der Spitze seinen Rücktritt bekannt.

Die Genussscheine von Roche (ROG 241.6 -0.29%) können sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Der Pharmakonzern hat mit seinem Mittel Alecensa in der Phase-III-Studie Alur positive Ergebnisse erzielt. In der Studie wurden Patienten mit ALK-positivem, fortgeschrittenem nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Alecensa behandelt, bei denen nach einer platinbasierten Chemotherapie und Crizotinib die Krankheit fortgeschritten war, heisst es in einer Medienmitteilung.

Straumann geben ab

Die Aktien von Straumann (STMN 605.5 -1.86%) verlieren bei Eröffnung 2,4% und notieren klar im Minus. Der Zahnimplantathersteller hat erfolgreich rund 3% der eigenen Aktien verkauft und dabei 260 Mio. Fr. eingenommen.

Clariant (CLN 22.89 -1.29%) reagieren eher negativ – allerdings in einem schwachen Markt – auf die Meldung, dass der Spezialchemiekonzern zwei seiner nordamerikanischen Oil-Services-Standorte mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag modernisieren will.

Das Technologieunternehmen Myriad (MYRN 0.73 7.35%) hat die geplante Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt seien knapp 37,1 der 37,4 Mio. neuen Aktien von den bestehenden Aktionären gezeichnet worden, heisst es.

Nordkoreakrise belastet Asiens Märkte

Die asiatischen Börsen geben wegen der Krise im Zusammenhang mit Nordkorea ab. Der japanische Nikkei ist zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Monaten gefallen. Er notiert 0,3% tiefer. Der breiter gefasste Topix sinkt 0,2%.

Die Börse in Hongkong gibt ab. Der Hang Seng (Hang Seng 27613.76 -0.46%) notiert 0,7% schwächer. Die Börse in Schanghai liegt 0,3% im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fällt 0,5%.

Euro unter 1.14 Fr.

Der Euro hat sich im Vergleich zum Dollar über der Marke von 1.19 $ etabliert und notiert aktuell bei 1.1943 $. Zum Franken unterschreitet er die Marke von 1.14 Fr. und wird derzeit zu 1.1390 Fr. gehandelt. Der Greenback hält sich zum Franken stabil. 1 $ kostet 0.9539 Fr.

Öl hält Gewinne

Der Ölpreis hält die Gewinne zum Vortag und baut sie sogar noch etwas aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.122 1.49%) kostet gut 53 $. Gestern haben zahlreiche Raffinerien im Golf von Mexiko ihren Betrieb wieder aufgenommen, nachdem sie wegen des Wirbelsturms «Harvey» überwiegend geschlossen werden mussten. Die höhere Raffinerienachfrage nach Rohöl beflügelt die Ölpreise.

Gold (Gold 1338.62 -0.21%) notiert praktisch unverändert in der Nähe seines Jahreshöchst. Eine Unze des Edelmetalls kostet 1340 $.