SMI zieht klar an

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8841.93 1.02%) startet den Handel klar im Plus. Er gewinnt bei Eröffnung 0,7%. Gestern ist der Schweizer Leitindex 0,7% schwächer aus dem Handel gegangen.

Im Fokus stehen die Werte von Credit Suisse (CSGN 17.055 3.43%) (bei Eröffnung +3,4%). Die Grossbank weist für das Geschäftsjahr 2017 einen hohen Verlust aus, der vor allem auf die US-Steuerreform zurückzuführen ist. Operativ zeigt sich die CS im Prozess der Restrukturierung hingegen zuversichtlich.

Die Aktien der anderen Banken um UBS (UBSG 17.43 0.75%) und Julius Bär (BAER 60.52 1.48%) steigen ebenfalls klar. Auch alle anderen achtzehn Werte im Schweizer Leitindex legen bei Handelsbeginn zu.

Clariant (bei Eröffnung -1,4%) steigert im vergangenen Jahr trotz des heftigen Ringens um die Zukunft des Unternehmens seinen Gewinn und verbessert die Marge.

Temenos (TEMN 119.1 1.28%) ziehen an (bei Eröffnung +3,3%). Der Banksoftwarespezialist setzt den steilen Aufwärtstrend fort und erzielt markant höheres Wachstum.

Leonteq (LEON 59.6 1.19%) ernennt mit Lukas Ruflin einen Mitgründer des Derivatespezialisten zum neuen CEO.

Kudelski (KUD 11.22 -7.27%) (bei Eröffnung -5,5%) geben deutlich nach. Das Westschweizer Technologieunternehmen verzeichnet einen deutlichen Gewinnrückgang und senkt daraufhin die Dividende.

Aryzta (ARYN 23.55 4.43%) setzen erneut zur Korrektur an, nachdem die Aktien seit Anfang Jahr rund 40% eingebüsst haben.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien handeln die Börsen uneinheitlich. In Tokio lastet der starke Yen, der auf ein Fünfzehnmonatshoch geklettert ist, auf dem Nikkei 225 (Nikkei 225 21154.17 -0.43%), der 0,4% im Minus notiert. Der breiter gefasste Topix verliert 0,8%. In Südkorea steigt der Leitindex Kospi (Kospi 2417.42 0.66%) 1,1%. Der Hang Seng in Hongkong liegt 1,8% im Plus. Der CSI 300 handelt vor dem chinesischen Neujahrsfest 0,7% höher. Ab morgen bleiben die Festlandbörsen für eine Woche geschlossen. Asiatische Aktien ausserhalb Japans – zusammengefasst im MSCI Index Asia ex Japan – legen 0,9% zu.

Euro fest über 1.15 Fr.

Die europäische Einheitswährung stabilisiert sich zum Franken über der Marke von 1.15 Fr. Der aktuelle Kurs liegt bei 1.1542 Fr. Zum Dollar notiert der Euro bei 1.2375 $. Der Greenback handelt zur Schweizer Währung leichter bei 0.9326 $.

Gold fester

Der Goldpreis handelt etwas fester bei 13333 $ pro Feinunze des Edelmetalls. Der Ölpreis gibt hingegen leicht nach. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 62.283 -0.63%) kostet knapp 63 $.