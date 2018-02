SMI schliesst über 9000

Die Schweizer Börse ist gut aufgelegt in die neue Handelswoche gestartet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8975.8 -0.56%) stieg bei Eröffnung 0,4%, gab dann aber einen Grossteil der Avancen her. Am Nachmittag startete der Leitindex erneut durch und markierte mit 9026 Punkten bei Börsenschluss ein neues Tageshoch.

Auch in New York waren Anleger in Kauflaune. An Wallstreet legte der Dow Jones (Dow Jones 25709.27 1.58%) bei Handelsende in Zürich 1% zu. Der S&P 500 (SP500 2779.6 1.18%) gewann 0,6%, und der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite notierte 0,7% fester.

Nur Gewinner in der Schweiz

Alle zwanzig Standardwerte gewannen bei Handelsbeginn in Zürich. Im weiteren Verlauf drehten mit ABB (ABBN 23.24 -0.47%) und SGS (SGSN 2430 0.33%) einige Werte kurzzeitig ins Minus. Um 17:30 Uhr MEZ schlossen aber alle Valoren mit Gewinnen.

Vor allem Nestlé (NESN 76.08 -0.57%) stützten den Index. Auch Lonza (LONN 241.3 -1.83%) und Sika (SIK 7745 -1.34%) avancierten deutlich. Die Titel der Luxusgüterhersteller stiegen ebenfalls. So legten Swatch Group (UHR 400.3 -1.94%) und Richemont (CFR 84.32 -0.61%) zu.

Die Aktien von Zurich Insurance (ZURN 313.2 -0.32%) stiegen leicht. Die Versicherungsgruppe kaufte das Lateinamerika-Geschäft der australischen QBE Group für 409 Mio. $.

Temenos erholten sich sichtlich

Auch bei den mittelgrossen Werten überwogen die Avancen. Der SMIM (SMIM 3535.3 -0.34%) arbeitete sich einen ansehnlichen Gewinn heraus.

Die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 114.2 0.44%) stiegen klar, nachdem sie im Nachgang des Fidessa-Deals stark an Wert eingebüsst hatten. Vontobel (VONN 63.95 0.16%) ist überzeugt von der Übernahme und schraubte das Kursziel für die Titel auf 166 Fr. hoch (zuvor 130 Fr.). Die Empfehlung lautet weiterhin «Kaufen mit voller Überzeugung». Auch ZKB äusserte sich positiv. Der Analyst sprach von einer «klar wertsteigernden Transaktion». Die negative Kursreaktion nach Ankündigung der Akquisition sei ungerechtfertigt gewesen.

Auch die Valoren von Aryzta (ARYN 23.87 -0.38%) und OC Oerlikon (OERL 16.12 -0.37%) verzeichneten Avancen.

AMS (AMS 110.2 0.92%) verloren hingegen. Das Unternehmen hatte Details zur Wandelanleihe über 600 Mio. € bekannt gegeben.

Orascom (ODHN 15.9 1.6%) reagierten deutlich positiv. Der Immobilienentwickler kommt mit der Portfoliobereinigung voran und baut die Schulden weiter ab. Dank dem Verkauf nicht strategischer Unternehmensteile wird die Schuldenlast um 55 Mio. Fr. reduziert. Ausserdem dürften bis 2024 rund 33 Mio. Fr. an Zinszahlungen eingespart werden, schrieb die Nachrichtenagentur AWP.

Wisekey (WIHN 5.3 -4.33%) zogen an. Ein möglicher Grund für den Kurssprung: Das Cybersecurity-Unternehmen hatte am GSM Mobile World Congress in Barcelona Sicherheitslösungen für Zahlungen mit Kryptowährungen auf Mobilfunkgeräten vorgestellt.

Die Aktien der Basellandschaftlichen Kantonalbank handelten mit einem Dividendenabschlag von 35 Fr.

Kursgewinne in Asien

Kursgewinne an Wallstreet am Freitag gaben den Börsen von Hongkong bis Sydney Auftrieb. In Tokio avancierte der Topix 0,8%, der Nikkei 225 legte 1,2% zu. Der Hang Seng in Hongkong stand 0,7% höher, der Shanghai Composite gewann 1,1%. In Australien rückte der S&P/ASX 200 0,7% vor. In Südkorea kletterte der Kospi 0,2%.

Euro bei 1.15 Fr

Der Euro handelte zum Franken fester und notierte bei Börsenschluss in Europa über der Marke von 1.15 Fr. bei 1.1540 Fr. Zum Dollar legte die europäische Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich 0,5% zu, arbeitete sich dann aber wieder an der Marke von 1.23 $ ab. Zum Franken zeigte sich der Greenback stabil. Die US-Währung handelte nach deutlichen Verlusten kaum verändert bei 0.9373 Fr.

Gold und Öl fester

Gold (Gold 1332.65 0.03%) legte 0,3% zu. Die Feinunze des Edelmetalls kostete um 17:30 Uhr MEZ 1333 $. Das Barrel Öl (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 67.235 -0.53%) lag bei knapp 68 $.