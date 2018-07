Schweizer Börse schliesst im Plus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine klare Erholungsbewegung gezeigt. Der Leitindex SMI (SMI 8625.49 1.12%) startete mit anfänglich zögerlichen Gewinnen und konnte diese dann im Handelsverlauf weiter ausbauen. Gegen Mittag wurde die Marke von 8’600 Punkten genommen und bis Handelsende klar verteidigt.

Stützend habe die Einigung zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU im Asylstreit in Deutschland gewirkt, heisst es im Handel. Der Kompromiss habe ein wenig beruhigt, lautet der Tenor. Nachdem der Ton hier zuletzt recht rau geworden war, waren Sorgen um die politische Stabilität aufgekommen.

Dennoch werden weitere Gründe für anhaltende Volatilität gesehen, etwa mit Blick auf die Frist für die Umsetzung der US-Zölle auf chinesische Importe am Freitag. Von der Konjunkturseite kamen nur wenige Impulse. Die US-Industrieaufträge sind im Mai überraschend gestiegen, was aber kaum für Bewegung sorgte. Am Mittwoch bleiben die US-Börsen am Unabhängigkeitstag geschlossen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,12 Prozent höher bei 8’624,49 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,92 Prozent auf 1’421,99 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI (SXGE 10344.1 1.03%)) stieg um 1,03 Prozent auf 10’344,10 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen nur drei im Minus, der Rest gewann hinzu.

Schwergewichte liefern Auftrieb

Den grössten Auftrieb für den SMI lieferten die drei Schwergewichte Nestlé (NESN 78.98 1.99%) (+2,0%), Novartis (NOVN 74.84 1.41%) und Roche (ROG 222.1 1.42%) (je +1,4%). Roche hat die Cash Tender Offer für die Aktien von Foundation Medicine gestartet. Bei Novartis hingegen hat Moody’s das Langfrist-Kreditrating auf A1 von Aa3 herabgestuft, bei stabilem Ausblick. Der Schritt folge auf die Pläne für die Augensparte Alcon und das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar, hiess es.

In diesem insgesamt erholten Umfeld zogen unter den Blue Chips vor allem Kühne+Nagel (+2,1%), Schindler (SCHP 215.2 1.99%) (+2,0%) und Givaudan (GIVN 2276 1.7%) (+1,7%) deutlich an. Beim Logistikkonzern hatten sich die Experten von Bernstein in einer Studie gemeldet. Darin heisst es, dass der Konzern zu den profitabelsten in ihrem Universum zähle, bei einer gleichzeitig günstigen Bewertung.

Lonza und Vifor Pharma machen Boden gut

Zudem konnten Lonza (LONN 265 1.65%) (+1,7%) und Vifor Pharma (VIFN 159.25 1.27%) (+1,3%) etwas an Boden wettmachen, nach der eher schwachen Entwicklung der Vortage. Bei den defensiven Swisscom (SCMN 447.8 1.73%) (+1,7%) sahen Händler Nachholbedarf im Vergleich zum Gesamtmarkt. Mit einem Kursplus von 0,8 Prozent knüpften Logitech (LOGN 43.74 0.83%) an ihren starken Lauf des ersten Halbjahres 2018 an. Mit einem Kursgewinn von annähernd einem Drittel waren sie der grösste Gewinner.

Im Zuge der Markterholung gewannen auch einige der anfangs schwächeren Finanzwerte deutlicher hinzu. CS, Partners Group (PGHN 726.5 0.97%), Julius Bär (BAER 57.7 0.91%), Bâloise, Zurich, Swiss Life (SLHN 341.9 0.71%) und Swiss Re (SREN 86.38 0.56%) verbuchten Kuranstiege zwischen 1,0 und 0,6 Prozent. Nur UBS (UBSG 15.06 -0.26%) gingen hier mit -0,3 Prozent negativ aus dem Handel.

Aryzta auf der Verliererseite

Auf der Verliererseite schwangen die volatilen Aryzta-Aktien mit einem Minus von 5,9 Prozent nach unten aus. Auch Swatch (-0,3%) schloss mit roten Vorzeichen. LafargeHolcim (LHN 47.56 0.06%) (+0,1%) und Clariant (CLN 23.65 0.17%) (+0,2%) blieben klar hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Im breiten Markt konnten die Anteilsscheine von Meyer Burger (MBTN 0.972 8%) (+8,0%) und Tornos (TOHN 12.55 6.36%) (+6,4%) mit deutlichen Kursgewinnen aufwarten. Kursrelevante Nachrichten lagen keine vor. Auf der Gegenseite gaben New Venturetec (NEV 4.56 -7.32%) (-7,3%), Asmallworld (ASWN 5.72 -5.3%) (-5,3%) und Datacolor (DCN 860 -4.44%) (-4,4%) deutlich ab. Lem (LEHN 1344 -7.05%) (-7,1%) und Allreal (ALLN 153.2 -3.71%) (-3,7%) wurden ex Dividende gehandelt.