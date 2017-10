Schweizer Börse beendet Tag im Plus

(GRI) Der Swiss Market Index SMI (SMI 9283.74 0.45%) beendet den Tag im Plus. Damit setzt er seine Rally in dieser Woche fort. Bereits gestern markierte er ein neues Zweijahreshöchst.

Zu den Gewinnern am Dienstag zählten Richemont (CFR 89.75 1.41%) und LafargeHolcim (LHN 56.5 1.35%). Zu den Verlierern gehörten hingegen Adecco (ADEN 75.55 -0.72%) und Swatch Group (UHR 403.1 -0.47%).

Im breiten Markt fielen mitunter Temenos (TEMN 101 1.56%) mit Kursgewinnen auf. Der Bankensoftwarehersteller hat in Afrika mit der äthiopischen Cooperative Bank of Oromia einen neuen Kunden gewonnen. Es ist das erste Institut der Region in dieser Grösse, das das Produkt UniversalSuite nutzt. Mit 2,4 Mio. Kontoinhabern ist es eine der führenden Privatbanken Äthiopiens.

Ebenfalls im Plus standen Sonova (SOON 173.3 3.09%) und Straumann (STMN 645 1.82%). Die Deutsche Bank hat für den Hörgerätehersteller Sonova eine Kaufempfehlung mit Kursziel 205 Fr. ausgesprochen. Bei Straumann sprach sich Vontobel bereits am Montag positiv aus. Sie setzt für Straumann ein Kursziel von 820 Fr.

Auf der Verliererseite agierten dagegen Aryzta (ARYN 29.33 -0.27%) und Logitech (LOGN 35.33 -0.2%). Insgesamt legte der SPI (SXGE 10592.13 0.49%) ebenfalls zu.

In den USA notieren die Märkte bis Schweizer Börsenschluss ebenfalls höher. Der Dow Jones avanciert rund 0,3%.

Der Franken verliert zum Euro 0,1%. Zum Dollar gewinnt er 0,2%. Öl der Sorte Brent (Brent 55.806 -0.48%) und WTI (WTI 50.37 -0.3%) geben nach. Gold (Gold 1271.28 0.02%) notiert im Plus.