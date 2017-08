SMI beendet die Woche mit Verlusten

Das dicke Minus in den USA hat auch die Schweizer Börse belastet: Der Leitindex SMI (SMI 8874.35 -0.79%) eröffnete mit einem klaren Minus und verharrte bis Handelsschluss deutlich unter der Marke von 8900 Punkten. Als Gründe wurden die wiederkehrenden Querelen im Weissen Haus sowie der Terroranschlag in Barcelona genannt.

An den New Yorker Börsen begann der Handel verhalten. Die grossen Indizes drifteten aber zusehends in negatives Terrain. Der Dow Jones (Dow Jones 21769.97 0.09%) notierte bei Handelsschluss in Europa 0,4% schwächer. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2437.32 0.3%) verlor 0,2%. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 (Nasdaq 100 5823.9509 0.48%) gab 0,1% ab. An Wallstreet waren die Kurse bereits gestern deutlich gefallen. Unter dem Strich stand das grösste Minus bei den US-Standardwerten seit Mai.

Foot Locker zogen die Branche nach unten. Die Aktien des Sportschuh-Konzerns, dessen Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal zurückgegangen war, brachen um 25% ein. Adidas (ADS 189.25 -1.3%), Nike (NKE 54.845 -4.55%) und Under Armour (UAA 17.125 -3.85%) notierten ebenfalls mit deutlichen Abschlägen.

18 SMI-Valoren mit Abgaben

Bei den Schweizer Blue-Chip-Werten gab es nur Verlierer – ausser Credit Suisse (CSGN 14.38 0.49%) und Swiss Life (SLHN 346.2 0.12%), die Aktien konnten sich kurz vor Handelsschluss ein Miniplus erarbeiten. Besonders deutlich war das Minus bei Sika (SIK 6640 -2.28%) und Lonza (LONN 229.1 -1.8%). Die Banktitel von UBS (UBSG 16.23 -0.43%) und Julius Bär (BAER 53.9 -0.46%) bauten einen Teil ihrer Verluste ab. Zudem büssten die beiden Luxusgüterhersteller ein. Swatch Group (UHR 371 -0.86%) und Richemont (CFR 82.2 -0.72%) verzeichneten Abgaben.

Auch die Schwergewichte Nestlé (NESN 80.85 -0.49%), Roche (ROG 241.4 -1.15%) und Novartis (NOVN 79.8 -1.05%) gaben deutlich ab, was den Leitindex belastete. Die beiden Pharmakonzerne wurden zudem von einer Entwicklung in den USA belastet. Abgeordnete hatten eine Untersuchung von Preisanstiegen bei Medikamenten gegen Multiple Sklerose (MS) eingeleitet, von der auch Novartis und Roche betroffen sind.

An Geberit scheiden sich die Analysten

Geberit (GEBN 446.5 -1.09%) hatte gestern enttäuschende Halbjahreszahlen vorgelegt. Heute überschlugen sich die Analystenkommentare. Hier eine Zusammenfassung der Meinungen:

Die UBS senkte das Kursziel auf 458 von 465 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

Credit Suisse erhöhte das Kursziel unter Rollen des Bewertungshorizonts auf 485 von 470 Fr. und beliess die Einstufung auf «Outperform».

Baader Helvea senkte das Kursziel auf 450 von 453 Fr. und empfahl den Anlegern «Hold».

Kepler Cheuvreux erhöhte das Kursziel auf 455 von 440 Fr.; «Halten».

Viele Abschlüsse bei den Mid-Caps

Eine Reihe von kleinen und mittelgrossen Unternehmen präsentierte heute die Halbjahreszahlen:

Schweiter (SWTQ 1170 -4.1%) erzielte einen hohen Devestitions-Gewinn durch den Verkauf der Textilmaschinensparte, operativ waren allerdings Mängel sichtbar.

Mobilezone (MOB 13.4 -0.74%) spürte auch im ersten Halbjahr das harzige Umfeld im Schweizer Retail-Markt.

Der Spezialkunststoffhersteller Gurit (GUR 1115 0.18%) erlitt im ersten Semester einen Umsatzrückgang, steigerte aber den Gewinn.

Der Nahrungsmittelhersteller Hügli (HUE 804 0.06%) musste einen Umsatzrückgang im ersten Semester einstecken, gab sich aber optimistisch, dass er diesen im zweiten Halbjahr kompensieren kann. Der Analyst der ZKB schien anderer Meinung. Er senkte die Aktie auf «Untergewichten».

Das Immobilienunternehmen PSP (PSPN 87.4 -0.29%) gab sich optimistisch für das Gesamtjahr 2017. Der Gewinnrückgang im ersten Semester war erwartet worden.

Die gestrige Kursrakete Straumann (STMN 587 -3.69%) brannte heute aus. Die Aktien verzeichneten Gewinnmitnahmen. Das Unternehmen verzichtete nun darauf, den gestern Abend angekündigten Verkauf von 400’000 Aktien durchzuführen.

Kudelski (KUD 12.85 -4.81%) kamen auch heute unter die Räder. Zudem verloren AMS (AMS 65.7 -3.95%) und Vifor Pharma (VIFN 95.4 -1.8%) deutlich.

Asien von Wallstreet belastet

Der Abwärtstrend setzte sich auch in Asien fort: In Tokio schloss der Nikkei 225 1,1% im Minus. Der breiter gefasste Topix gab mehr als 1% nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans tendierte 0,6% im Minus. In Hongkong verlor der Hang Seng (Hang Seng 27047.57 -1.08%) 1,1%.

Der Euro an der Marke von 1.13 Fr.

Der Euro verlor leicht und notierte bei Handelsschluss in Europa mit 1.1315 Fr. wieder über der Marke von 1.13 Fr. Gegenüber dem Dollar konnte der Euro die Marke von 1.17 $ halten und weiter erstarken. 1 € lag um 17:40 Uhr MESZ bei 1.1739 Fr. Der Greenback verlor zum Franken deutlich 0,3% und stand bei 0.9640 Fr.

Gold stand im Fokus

Der Goldpreis legte zu und arbeitete sich auf das Jahreshöchst von 1300 $. vor. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl notierte stabil. Das Fass der Sorte Brent (Brent 52.645 3.44%) kostete bei Handelsschluss in Europa knapp 51 $.