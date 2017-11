SMI startet leicht schwächer

Die Schweizer Börse startet mit wenigen Impulsen in den letzen Tag dieser Handelswoche. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9278.88 -0.01%) eröffnet etwas tiefer.

Zulegen können – wie schon gestern – vor allem Credit Suisse (CSGN 16.41 0.43%). Auch Julius Bär (BAER 59.4 0%) avancieren.

Die Aktien von Novartis (NOVN 82.9 0.06%) reagieren kaum. Der Pharmakonzern prüft Insidern zufolge die Optionen für sein Dermatologie-Geschäft, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Am Mittwoch hatte bereits Bloomberg über die Gerüchte berichtet.

Die Titel der Versicherer um Swiss Re (SREN 93.3 -0.59%) und Zurich Insurance (ZURN 303.7 -0.65%) verzeichnen die grössten Verluste unter den Blue Chips.

Sulzer unter Druck

Der Index der Mid-Cap-Werte, der SMIM (SMIM 3548.65 0.14%), eröffnet etwas fester.

Sulzer (SUN 123.9 -2.29%) eröffnen 2% im Minus. Renova hat einen Anteil von 2,9% oder 1 Mio. Aktien am Winterthurer Industriekonzern verkauft. Laut ZKB hatte Viktor Vekselberg über Renova einen Anteil von 63,4% an Sulzer gehalten.

AMS (AMS 93.75 1.57%) gewinnen klar. Der Hintergrund: Apple (AAPL 168.11 0.73%), der wichtigste Kunde der Österreicher, rechnet mit einem Rekordergebnis im dritten Quartal.

Auch Clariant (CLN 25.68 1.02%) gewinnen.

Gemischtes Bild in Asien

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich uneinheitlich. Auch hier stehen Apple-Konkurrenten und -Zulieferer im Fokus. In Südkorea verlieren Samsung (SMSN 1270 -0.16%) Electronics und LG Innotek, während LG Display gewinnen. Der Gesamtmarkt, gemessen am Kospi (Kospi 2552.11 0.24%), rückt 0,5% vor. Bei den Zulieferern steigen in Taiwan Largan Precision 3,6% und Hon Hai (HHPD 7.52 0.94%) Precision 0,4%, in einem kaum veränderten Gesamtmarkt.

Der Hang Seng (Hang Seng 28603.61 0.3%) Index in Hongkong rückt 0,3% vor, der chinesische Shanghai Composite verliert dagegen 0,4%, ebenso der Shenzhen Composite. Die Börse in Tokio ist feiertagsbedingt geschlossen gewesen. Japan feiert heute den Kulturtag.

Dollar nah an der Parität zum Franken

An den Devisenmärkten bewegt sich momentan wenig. Der Euro notiert zum Schweizer Franken unverändert bei 1.1648 Fr. Der Dollar arbeitet sich zum Franken an die Parität heran. Der aktuelle Kurs lautet: 0.9997 Fr./$. Die europäische Einheitswährung handelt zum Greenback stabil und liegt bei 1.1653 $.

Öl weiter über 60 $

Öl kostet etwas mehr. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 61.109 0.79%) notiert bei gut 60 $. Der Goldpreis ist indes stabil. Eine Unze des Edelmetalls beläuft sich auf 1275 $.