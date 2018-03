SMI dreht ins Plus – Handel in Frankfurt startet verzögert

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse eröffnen zum Wochenschluss die Kurse leicht im Minus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8889.85 0.12%) beginnt den Handel 0,1% niedriger. Er dreht im frühen Handel ins Plus. Am Donnerstag ist der Leitindex 0,1% gestiegen.

Im Handel mit europäischen Aktien ist zum Wochenschluss mit Schwankungen zu rechnen. Der Grund dafür ist der sogenannte «Hexensabbat» oder «grosse Verfall» am Optionsmarkt. Am heutigen Freitag laufen nämlich an der Termin- und Optionsbörse Eurex sowohl Futures als auch Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus.

Die Deutsche Börse (DB1 109.55 0%) hat derweil mit technischen Problemen gekämpft. An der Terminbörse Eurex und im Xetra-Handel für Aktien ist es erst um 9:40 Uhr zur Eröffnungsauktion gekommen. Die Aktien der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers (SHL 29.395 0.53%) sind mit Kursgewinnen an der Börse gestartet.

Kaum Impulse im SMI

Im Schweizer Leitindex mangelt es an unternehmensspezifischen Nachrichten. Credit Suisse (CSGN 17.475 1.25%) und UBS (UBSG 17.595 0.43%) handeln fester. Auch ABB (ABBN 23.02 0.17%) legen zu. Zudem avancieren die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 398.8 0.48%) und Richemont (CFR 85.06 0.31%). Der Genfer Konzern hat die Übernahme der Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) vorangetrieben. Die Aktien des Nahrungsmittelherstellers Nestlé (NESN 76.8 0.47%) stützen den SMI.

Derweil verlieren Adecco (ADEN 70.22 -0.57%) und Geberit (GEBN 435.2 -1.11%). Auch die Verluste beim Genussschein von Roche (ROG 219.95 -0.39%) belasten den Index.

Sonova und Flughafen Zürich profitieren von Analystenempfehlungen

Bei den mittelgrossen Werte liegt der Index SMIM (SMIM 3500.93 -0.54%) im Plus.

Sonova (SOON 154.05 -0.52%) steigen klar. Kepler Cheuvreux stuft das Rating die Aktien des Hörsystemspezialisten auf «Buy» von «Reduce» hoch und erhöht das Kursziel auf 173 von 130 Fr.

Zudem legen Flughafen Zürich (FHZN 214 1.13%) zu. Royal Bank of Canada erhöht das Rating für die Titel auf «Outperform» von «Sector Perform». Das Kursziel lautet weiter unverändert 260 Fr.

Die Aktien von Dufry (DUFN 128.15 -1.35%) eröffnen nach dem massiven Kursrückgang von gestern leichter. Nach dem zwischenzeitlichen Kursfeuerwerk im gestrigen Handel büssen die Titel von U-blox nun kräftig ein.

Die Aktien von Bachem (BANB 123 -4.5%) drehen im frühen Handel ins Minus. Der Peptide-Hersteller hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr um gut 1% auf 41,8 Mio. Fr., gesteigert, während der Umsatz in Lokalwährungen um gut 10% auf 261,6 Mio. Fr. zulegte.

Asien im Minus

Die fernöstlichen Aktienmärkte handeln nach freundlichem Beginn mehrheitlich ins Minus. In Japan notiert der Nikkei 225 0,6% tiefer. Der breiter gefasste Topix gibt 0,4% nach. Mit dem Shanghai Composite (–0,4%) und dem Hang Seng (–0,2%) verlieren auch in China und Hongkong die wichtigen Börsenbarometer. Der südkoreanische Kospi kann sich leicht festigen.

In Indien büsst der BSE Sensex 0,6%. Der australische S&P/ASX 200 hingegen rückt 0,5% vor.

Euro pendelt um 1.17 Fr.

Der Euro stabilisiert sich nach den Kursverlusten vom Vortag. Die Gemeinschaftswährung handelt bei 1.2314 $. Zum Franken gibt der Euro indes leicht nach und fällt mit 1.1699 ganz knapp unter die Marke von 1.17 Fr. Der Dollar gibt ebenfalls nach und kostet 0.9504 Fr.

Gold leichter

Der Goldpreis handelt stabil und notiert pro Feinunze bei 1318 $. Öl pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 65.261 0.25%) liegt bei gut 65 $.