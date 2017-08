SMI schliesst mit Verlust

Zu Wochenbeginn sind Impulse am Markt Mangelware gewesen: Die Schweizer Börse startete zwar freundlich, denn positive Vorgaben aus Asien und den USA vom Freitag (lesen Sie hier den Artikel zu den Arbeitsmarktdaten) stützten den SMI (SMI 9162.33 0.08%) zu Beginn. Doch während der Leitindex sich im frühen Handel in Richtung 9200 Punkte vorarbeitete, drehte er noch vor dem Mittag ins Minus. Der SMI verharrte bis Handelsschluss im roten Bereich und schloss mit einem kleinen Minus.

In den USA starteten die Börsen mit leichten Gewinnen und knüpften an die Avancen vom Freitag an. Doch richtig in Schwung kamen die Märkte auch an Wallstreet nicht. Der Dow Jones (Dow Jones 22085.34 -0.15%) handelt bei Börsenschluss in Europa unverändert. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2474.92 -0.24%) trat ebenfalls auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg hingegen 0,3%.

Banken gaben nach

LafargeHolcim (LHN 59.65 0.25%) führten das SMI-Feld an. Die übrigen Gewinner konnten nur leicht zulegen. Die Schwergewichte – Nestlé (NESN 83.25 0.12%), Novartis (NOVN 82.45 0.49%) und Roche (ROG 247.2 -0.08%) – gaben fast gesamthaft ihre Gewinne ab und belasteten den Index.

Swiss Re (SREN 91.65 -0.27%) knapp im Minus nach der schwachen Performance vom Freitag. Die Aktien des Versicherers verloren nach Publikation der Halbjahreszahlen rund 3%.

Sika (SIK 6670 0.15%) stellten die grössten Verlierer-Aktien im SMI. Auch die Bankwerte rund um UBS (UBSG 16.92 -0.24%) und Credit Suisse (CSGN 15.22 -0.33%) geben ab.

Tech-Werte drehen ins Minus

Bei den kleineren und mittelgrossen Werte schafften die Tech-Werte AMS (AMS 70 -1.13%), Logitech (LOGN 35.45 0.85%) und Temenos (TEMN 92.65 -0.22%) den Sprung ins Plus. U-Blox (UBXN 187.9 0.59%) gaben deutlich nach. In der Spitzengruppe vom SMIM (SMIM 3332.91 -0.1%) waren noch Sunrise (SRCG 79.25 1.21%) und Clariant (CLN 22.69 -0.22%) zu finden. Die Chemiekonzerne Clariant und Huntsman erhielten Rückendeckung für ihre geplante Fusion. Der Hedgefonds Atlantic Investment Management, der 1,8% an Clariant hält, sieht den Zusammenschluss gemäss Reuters als sinnvoll an.

OC Oerlikon (OERL 14.1 -2.42%) gaben die Avancen aus dem frühen Handel her und schlossen ins Minus. Morgen Dienstag präsentiert der Industriekonzern seine Halbjahreszahlen.

Einen massiven Gewinn konnten Kardex (KARN 111.5 -3.88%) verzeichnen.

Asien mit Gewinnen

Die Börse in Tokio startete mit Avancen in die neue Woche. Marktteilnehmer führten das auf die positiven Arbeitsmarktdaten aus den USA zurück. Der Nikkei 225 (Nikkei 225 19869.33 -0.63%) stieg 0,5%. Auch an den anderen Aktienmärkten in Asien ging es nach oben. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans lag 0,5% im Plus. Ebenfalls mit Avancen notierten die Börsen der Exportnationen Taiwan und Australien. Der Hang Seng (Hang Seng 27854.91 0.59%) Index in Hongkong zeigte ein Zuwachs um 0,4% an.

Euro wieder stärker

In einem ruhigen Forex-Handel verharrte der Euro trotz eines leichten Zuwachses unter der Marke von 1.15 Fr. und notierte bei Handelsschluss in Europa bei 1.1470 Fr. Zur US-Währung handelte der Euro ebenfalls etwas stärker, nachdem er am Freitag nach der Publikation der US-Arbeitsmarktzahlen satte 1,1% verloren hatte. 1 € kostete um 17:30 Uhr MESZ 1.1791 $. Der Dollar wiederum wurde zu 0.9725 Fr. gehandelt.

Gold stabil, Öl leichter

Der Preis für eine Unze Gold (Gold 1264.8 0.24%) notierte bei Handelsschluss in Europa bei 1259 $. Der Ölpreis verlor indes klar 1,3%. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 52.103 -0.03%) handelte zu knapp 52 $.