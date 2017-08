SMI kann bei Börsenschluss die 9000er-Marke halten

Impulsloser Handel an der Schweizer Börse: Der Leitindex SMI (SMI 9012.52 -0.21%) hat bei Eröffnung leicht zugelegt, drehte dann aber im frühen Handel ins Minus. Mit der Publikation der Erlöse der US-Einzelhändler schaffte der Leitindex erneut den Sprung in den grünen Bereich – die Wende hielt aber nur kurzzeitig. Die Erlöse stiegen mit 0,6% im Juli stärker, als erwartet worden war. Der SMI verlor, konnte aber die Marke von 9000 Punkten halten.

Die Märkte an Wallstreet eröffneten fester, gaben aber den leichten Zuwachs im frühen Handel wieder her. Die Indizes Dow Jones (Dow Jones 22002.21 0.04%), Nasdaq und S&P 500 (SP500 2465.94 0%) notierten bei Handelsschluss in Europa allesamt unverändert. Die Finanztitel rund um Goldman Sachs (GS 228.09 0.32%), JP Morgan, American Express und Visa (V 102.49 0.61%) legten im frühen Handel am stärksten zu. Home Depot (HD 149.985 -2.77%) befanden sich trotz eines Rekordquartals am Ende des Tableaus im DJI.

Lonza an der Spitze

Im SMI setzten sich Lonza (LONN 229.2 1.96%) an die Spitze. Die Aktien profitierten von einem Analystenkommentar. JP Morgan erhöhte das Kursziel für Lonza auf 265 von 230 Fr. und beliess die Einstufung auf «Overweight».

Valoren der Luxusgüterhersteller – die gestern den Markt angetrieben hatten – waren heute auf der Verliererseite zu finden. Richemont (CFR 83.4 -0.89%) und Swatch Group (UHR 377 -1.28%) gaben klar ab. Nestlé (NESN 81.7 -0.85%) zogen den Index zudem stark nach unten. Auch die anderen beiden Schwergewichte – Roche (ROG 245 0.25%) und Novartis (NOVN 81.6 0.12%) – wirkten insgesamt belastend. Zudem entwickelten sich die Aktien von Credit Suisse (CSGN 14.56 -0.48%), UBS (UBSG 16.63 -0.12%) und Julius Bär (BAER 54.45 0.28%) negativ.

Fokus auf Schindler

Die PS von Schindler (SCHP 209.1 0%) schlossen leicht im Plus dank durchweg positiver Halbjahreszahlen, die der Lift- und Rolltreppenhersteller heute präsentiert hatte.

Die Aktien von Orascom (ODHN 7.11 1.57%) schossen zwischenzeitlich nach oben. Der Immobilienentwickler konnte im ersten Semester das Minus halbieren.

Die Aktien der Ems-Chemie (EMSN 669.5 -1.54%) wurden heute mit einem Dividendenabschlag von 17 Fr. gehandelt.

Der UBS-Analyst Fabian Häcki senkte das Kursziel für Autoneum (AUTN 244.4 -1.93%) auf 265 von 290 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

Dufry (DUFN 150.9 -1.57%) verloren übermässig stark. Der Grossaktionär HNA Group hatte eine Kaufoption ausgeübt.

Asien mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkte notierten fester. Besonders kräftig entwickelte sich die japanische Börse. Der Nikkei 225 gewann 1,3%. Auch die chinesischen Börsen avancierten – auch wenn der Anstieg moderater ausfiel. Der Shanghai Composite legte 0,5% zu und der Hang Seng (Hang Seng 27174.96 -0.28%) in Hongkong gewann 0,3%. Der koreanische Kospi (Kospi 2335.13 0.63%) erzielte einen Kurszuwachs von 0,6%.

Euro büsste kräftig ein

Der Euro notierte im Vergleich zum Schweizer Franken mit Abgaben von 0,3% bei 1.1415 Fr. Auch zum Dollar verlor der Euro an Boden und unterschritt zeitweise sogar die Marke von 1.17 $. 1 € kostete um 17:30 Uhr MESZ 1.1726 $. Der Dollar avancierte im Gegenzug zum Franken leicht und notierte bei 0.9736 Fr.

Gold verliert klar

Der Preis für Gold (Gold 1273.3 -0.46%) büsste an Wert ein. Die Spannungen in der Krise zwischen den USA und Nordkorea wichen etwas aus dem Fokus. Eine Unze des Edelmetalls notierte bei Handelsschluss in Europa 0,8% tiefer bei 1272 $. Ein Barrel Öl der Sorte Brent (Brent 50.64 -0.67%) wurde zu gut 50 $ gehandelt. Das war ein Rückgang von 1,1%.