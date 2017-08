Schweizer Börse schliesst im Minus

Die Schweizer Börse ist negativ in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI (SMI 8864.23 -0.47%) eröffnete schwächer, baute zwar im frühen Handel einen Teil seiner Verluste ab, aber erfuhr keine Impulse, die ihn in Richtung positives Terrain hätten drücken können. Insgesamt war es an der Börse ein recht lustloser Handel mit geringem Volumen.

Das Bild an Wallstreet war indes uneinheitlich. Zwar eröffneten die drei grossen Indizes in New York allesamt im Plus. Doch der Dow Jones (Dow Jones 21808.4 -0.02%) gab den Gewinn im frühen Handel wieder her. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2444.24 0.05%) stieg bei Handelsschluss in Europa 0,1%. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2%.

Rot dominierte an der Schweizer Börse

Der Grossteil der Valoren aus dem Blue-Chips-Index schloss im Minus. Die Aktien von Novartis (NOVN 79.4 -1%) lagen während einen Grossteils des Handelstages ganz hinten im SMI-Tableau. Der Grund: Das Herzmedikament Ilaris hatte in einer spätklinischen Studie der Phase III nicht ganz überzeugen können. Auch SGS (SGSN 2129 -0.93%), Sika (SIK 6655 -0.67%) und Adecco (ADEN 69 -0.93%) büssten ein. Vor dem Hintergrund des Wirbelsturms «Harvey» im US-Bundesstaat Texas gaben auch die Titel von Swiss Re (SREN 87 -1.02%) und Zurich Insurance (ZURN 290.1 -0.68%) klar ab.

Die Genussscheine von Roche (ROG 241.9 -0.04%) beendeten den Handel unverändert. Roche hatte von der US-Zulassungsbehörde FDA den Status «Priority Review» und damit die Zusicherung für ein beschleunigtes Verfahren für das Mittel Gazyva (Obinutuzumab) zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs (follikuläres Lymphom) erhalten, wie die Nachrichtenagentur AWP schrieb.

Das dritte Schwergewicht, Nestlé (NESN 80.35 -0.31%), konnte den kleinen Gewinn nicht bis Handelsende halten. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 85.5 0.29%) schlossen als einzige SMI-Valoren im Plus.

Ems-Chemie mit Abgaben

Aryzta (ARYN 31.12 0.81%) profitierten von der Meldung, dass der ehemalige CEO von Barry Callebaut (BARN 1376 -0.72%), Jürgen Steinemann, in den Verwaltungsrat des Backwarenherstellers gewählt werden soll.

Ein klares Minus verzeichneten die Val0ren von Alpiq (Alpiq 83 1.22%), nachdem der Energiekonzern im ersten Semester den Verlust ausgeweitet hatte.

Ems-Chemie (EMSN 660 -2.15%) gaben ab. Die Chemiegruppe hatte das definitive Ergebnis zum ersten Halbjahr präsentiert.

Die Aktien von Kuros sprangen in der Spitze um fast 12% an. Hintergrund war die Nachricht, dass das Biotech-Unternehmen von der US-Zulassungsbehörde FDA die Marktfreigabe für MagnetOs Putty erhalten hatte.

Klare Verluste verzeichneten AMS (AMS 66.35 -1.7%) und U-Blox (UBXN 177.1 -6.2%). Auch Clariant (CLN 22.87 -0.52%) gaben nach.

Vontobel (VONN 60.8 -1.3%) erhöhte das Kursziel für Bachem (BANB 115.1 -1.37%) von 130 auf 145 Fr. und beliess die Einstufung auf «Buy».

Uneinheitliches Bild in Asien

Die Börsen in Asien tendierten zu Wochenbeginn uneinheitlich. In Tokio notierte der Nikkei 225 (Nikkei 225 19309.47 -0.72%) unverändert. In Hongkong stieg der Hang Seng 0,6%. Auf dem Festland legte der Shanghai Composite 1,5% zu. In Australien notierte der S&P/ASX200 0,7% leichter.

Euro wieder auf 1.14 Fr.

Die europäische Einheitswährung präsentierte sich sowohl zur US-amerikanischen als auch zur Schweizer Valuta robust. Der Euro notierte über der 1.19-$-Marke und lag um 17.40 Uhr MESZ bei 1.1968 Fr. Zum Franken lag er wieder über der Marke von 1.14 Fr. bei 1.1432 Fr. Der Dollar stabilisiert sich nach den klaren Verlusten zum Franken. 1 $ kostete bei Handelsschluss in Europa 0.9550 Fr.

Gold auf höchstem Stand in diesem Jahr

Eine Unze Gold (Gold 1317.99 0.05%) notierte lange an der Marke von 1300 $, bis das Edelmetall sie überwinden konnte. Bei Handelsschluss in Europa kostete eine Unze 1307 $. Das ist ein Anstieg von 1,2% und der höchste Stand in diesem Jahr. Öl der Sorte Brent (Brent 51.586 -1.26%) handelte 1% leichter bei knapp 52 $ pro Barrel (159 Liter).