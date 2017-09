Swiss Re führen SMI an

Mit Gewinnen startet die Schweizer Börse in die neue Handelswoche. Der Leitindex SMI (SMI 8964.13 0.58%) notiert fester bei Eröffnung und baut im frühen Handel die Avancen aus.

Die beiden Pharmaschwergewichte stehen heute im Fokus. Die Aktien von Novartis (NOVN 81.25 0.31%) legen zu und profitieren von positiven Daten zweier Medikamente aus Phase-III-Studien. Genau das Gegenteil ist bei Roche der Fall. Die Genussscheine verlieren, weil zwei Medikamente in Phase-III-Studien die Ziele nicht erreicht haben.

Diverse Analysten haben ihre Empfehlungen bezüglich Roche (ROG 241.3 -1.35%) überarbeitet. Hier eine Übersicht:

Vontobel VONN 60.25 0.92% )

Kepler Cheuvreux senkt das Kursziel für die Genussscheine von Roche von 235 auf 230 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold».

Baader Helvea senkt das Kursziel für Roche von 241 auf 231 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold».

Independent Research senkt das Kursziel für den Roche-Bon von 305 auf 300 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Kaufen».

Von den Pharmawerten abgesehen notieren die übrigen achtzehn Valoren aus dem Leitindex mit Avancen. Deutlich zulegen können Swiss Re (SREN 86.45 3.72%). Auch Zurich Insurance (ZURN 285.8 2.14%) avancieren. Die beiden Versicherer profitieren davon, dass der Hurrikan «Irma» weniger Schäden angerichtet hat als befürchtet. Zudem rechnet Swiss Re mit einer Stabilisierung der Rückversicherungspreise. Diese Nachrichten nehmen Börsianer sehr positiv auf.

Zudem gewinnen die Bankaktien um UBS (UBSG 15.74 1.16%) und Credit Suisse (CSGN 14.29 2.29%) klar. Erneut vorne im SMI-Tableau mit dabei sind Lonza (LONN 251 1.25%), die auf ein neues Allzeithoch klettern.

Evolva und Versicherer mit Avancen

Die meisten Werte im SMIM (SMIM 3363.72 1.2%) verzeichnen Avancen, was dem Mid-Cap-Index Auftrieb verleiht. Zu den Gewinnern gehören auch hier die Versicherungstitel. Helvetia (HELN 535 2.2%) und Baloise (BALN 150.4 1.97%) handeln fester.

Evolva (EVE 0.44 4.76%) ziehen an. Das Biotech-Unternehmen hat mit der US-Regierung einen Vertrag über die Entwicklung eines neuen Insektenschutzprodukts auf Basis von Nootkaton abgeschlossen. Die Vereinbarung hat einen Wert 8,35 Mio. $.

Edisun (ESUN 42.45 6.12%) Power avancieren klar. Dem auf Solarstrom spezialisierten Unternehmen fliessen dank einer erfolgreichen Kapitalerhöhung 5,12 Mio. Fr. frische Mittel zu.

Asien im Plus

Die Aktienmärkte in Asien starten mehrheitlich freundlich in die neue Woche. In Japan notieren der Nikkei 225 (+1,4%) und der marktbreite Topix (+1,3%) im Plus. Exportorientierte Unternehmen profitieren von einem schwächeren Yen. In Hongkong notiert der Hang Seng 1% höher, und in Südkorea steigt der Kospi 0,7%.

Euro bei 1.14 Fr.

Der Euro notiert bei 1.2013 $. Die Marke von 1.14 Fr. hat er zurückerobern können. 1 € notiert bei 1.1408 Fr. Der Dollar legt im Vergleich zum Franken etwas zu und kostet 0.9500 Fr.

Gold gibt ab

Gold handelt leichter und büsst vom Jahreshöchst von 1355 $ ein. Eine Unze des Edelmetalls notiert aktuell bei 1335 $. Der Ölpreis verliert ebenfalls. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 53.513 -0.49%) liegt bei knapp 54 $.