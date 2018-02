SMI schliesst kaum verändert

Letztlich ohne Kursveränderungen hat die Schweizer Börse den Handel beendet. Bei Eröffnung notierte der Swiss Market Index SMI (SMI 8988.99 0.08%) 0,2% im Minus. Im frühen Handel weitete er seine Verluste aus und steuerte wieder auf die Marke von 8900 Punkten zu. Vom Tagestief bei –0,9% erholte sich der Schweizer Leitindex und schloss knapp 0,1% im Plus. Gestern hatte er 0,8% gewonnen.

Wallstreet startete zurückhaltend, legte im frühen Handel aber zu. Der Dow Jones (Dow Jones 25109.51 0.58%) notierte bei Börsenschluss in Europa 0,6% höher. Der S&P 500 (SP500 2734.09 0.66%) stieg 0,7%. Der Nasdaq Composite avancierte sogar 1%.

Vermehrt Gewinner im SMI

Im frühen Handel notierten noch alle zwanzig Standardwerte im Minus. Gegen Mittag fanden einige Titel den Weg ins Plus. Darunter waren die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 85.3 0.57%) und Swatch Group (UHR 411.8 0.29%). Zudem avancierten Adecco (ADEN 76 1.01%) und Sika (SIK 7850 1.23%). Die Aktien von Zurich Insurance (ZURN 313.6 0.9%) und Swiss Life (SLHN 343 0.12%) handelten nun auch wieder im Plus.

LafargeHolcim (LHN 55.76 0.76%) – im frühen Handel im Plus – schlossen nach zwischenzeitlichen Verlusten fester. Mehr zur Strategie des Zementriesen hier.

Vor allem die Pharmavaloren um Novartis (NOVN 80.2 -0.32%) und Roche (ROG 223.5 -0.18%) belasteten den Index. Auch Nestlé (NESN 75.04 -0.21%) verzeichneten Abgaben.

Am deutlichsten waren die Verluste bei ABB (ABBN 23.59 -0.63%).

Temenos im Minus

Auch bei den mittelgrossen Werten gaben die Titel zunächst auf breiter Front nach. Im frühen Handel rutschte der SMIM (SMIM 3552.32 0.57%) ebenfalls tiefer. Am Nachmittag drehte er dann aber auch ins Plus. Nennenswerte Gewinner waren Partners Group (PGHN 697.5 2.05%) und Barry Callebaut (BARN 1919 1.27%). Auch OC Oerlikon (OERL 15.96 1.53%) fanden den Weg in den grünen Bereich.

Temenos (TEMN 114 -1.21%) eröffneten im Minus und schlossen tiefer. Der Bankensoftwarespezialist hat sich mit Fidessa auf eine Übernahme geeinigt. AMS (AMS 111.2 0.32%) machten ihren Verlust wett.

Deutlich waren die Verluste bei den Aktien Flughafen Zürich (FHZN 225 -1.75%) und Galenica (GALE 47.26 -1.79%).

Wenig Bewegung in Asien

In Tokio schloss der Nikkei 225 nach anfänglichen Verlusten rund 0,2% im Plus. Der breiter gefasste Topix gab hingegen 0,1% nach. Der Hang Seng (Hang Seng 31431.89 1.81%) in Hongkong lag 1,7% im Plus. In Seoul notierte der Kospi (Kospi 2426.13 0.51%) rund 0,6% fester. Asiatische Aktien ohne die japanischen legten zu. Der MSCI Asia ex Japan stieg 0,8%.

Dollar Richtung 0.94 Fr.

Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zum Dollar um 17.30 Uhr MEZ 0,2% leichter bei 1.2308 $. Zum Franken handelte sie stabil bei 1.1548 Fr. Der Dollar notierte fester zur Schweizer Währung bei 0.9381 Fr.

Gold stabil

Gold (Gold 1329.05 -0.07%) handelte bei Börsenschluss in Europa unverändert. Die Feinunze des Edelmetalls kostete 1328 $. Der Ölpreis notierte leichter bei gut 65 $ pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 65.147 -0.45%).