Nervosität um Katalonien wächst – SMI gibt ab

Schwacher Tag an der Schweizer Börse: Der Swiss Market Index SMI eröffnet den Handel mit Verlusten und gibt in der Folge weiter ab. Ähnlich hoch sind die Einbussen beim SMIM (SMIM 3420.7 -0.97%) der Mid-Cap-Werte.

Besonders deutlich im Minus ist die Börse in Madrid. Das Minus beim Ibex 35 beträgt knapp 1%. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat sich nicht an das Ultimatum der spanischen Zentralregierung gehalten, bis 10 Uhr klar zu sagen, ob die Region für unabhängig erklärt wurde. Am Samstag will die Zentralregierung nun Artikel 155 der Verfassung gegen Katalonien anwenden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Er sieht den Entzug von Autonomierechten und die Unterstellung unter die Zentralverwaltung vor.

Rot dominiert im SMI

Nahezu alle Valoren des Schweizer Blue-Chips-Index notieren im Minus. Vor allem die Aktien von Julius Bär (BAER 57.55 -1.71%) und Lonza (LONN 255.5 -1.69%) geben ab.

Auch Nestlé (NESN 84.25 -0.59%) verlieren. Der Nahrungsmittelkonzern hat etwas bessere Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt.

Die Genussscheine von Roche (ROG 241.1 -1.31%) geben nach einer Punktlandung ebenfalls nach (die Zahlen der ersten neun Monate liegen genau auf der Höhe der Markterwartung).

Zurich Insurance (ZURN 292.8 0.21%) gewinnen. Die Versicherungsgruppe schätzt die Sturmschäden von «Harvey», «Irma» und «Maria» auf 700 Mio. $. Davon können Swiss Re (SREN 90.25 0.11%) nur kurzfristig profitieren.

Die Werte von Swatch Group (UHR 388.9 -1.64%) und Richemont (CFR 87.9 -1.51%) geben ab. Da hilft auch nicht, dass die Uhrenexporte im September 3,6% zugelegt haben.

Temenos und GAM legen zu

Die Aktien von GAM (GAM 15.5 -1.59%) profitieren klar, geben aber ihre Avancen aus dem frühen Handel preis. Der Vermögensverwalter hat einen Nettoneugeldzufluss verbucht, der klar über den Erwartungen des Marktes liegt.

Erneut nach oben geht es für die Titel von Temenos (TEMN 106 0.76%). Auch im dritten Quartal hat der Bankensoftwarespezialist die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen.

Die Anleger strafen Inficon (IFCN 610 -4.98%) ab. Die Valoren sacken ab nach einem leicht schwächer als erwartet ausgefallenen dritten Quartal. Am Markt ist vor dem Hintergrund der steilen Avancen von Gewinnmitnahmen die Rede.

Die Papiere von Panalpina (PWTN 134.1 -0.37%) handeln uneinheitlich. Das Minus weitete sich gegen 9.30 Uhr bis auf 4% aus, bis sich der Kurs schlagartig erholte.

Klar negativ ist indes heute der Kursverlauf der Aktien des Halbleiterherstellers AMS (AMS 64.5 -4.87%).

Dormakaba (DOKA 967 -2.81%) werden heute ohne Dividende (14 Fr.) gehandelt.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien tendieren gemischt. Während die japanischen Märkte zulegen – der Nikkei 225 gewinnt 0,4% und der breiter gefasste Topix 0,3% –, schwächeln die anderen asiatischen Indizes. Die Börse in Schanghai verliert 0,6%, der Hang Seng (Hang Seng 28159.09 -1.92%) in Hongkong gibt 0,3% ab. Der koreanische Kospi (Kospi 2479.26 -0.04%) büsst 0,3% ein. Und auch der MSCI Index für asiatische Werte ausserhalb Japans gibt leicht 0,1% nach.

Dollar wieder unter 0.98 Fr.

Der Euro hält sich über der Marke von 1.15 Fr. und liegt nach Verlusten von 0,3% bei 1.1537 Fr. Auch zum Dollar notiert die europäische Einheitswährung vor dem Hintergrund der Entwicklungen um Katalonien schwächer und durchstösst die Marke von 1.18 Fr. nach unten. 1 € kostet aktuell 1.1788 $. Der Greenback kann sich indes nicht über 0.98 Fr. halten. 1 $ notiert 0.9788 Fr.

Gold etwas höher

Der Goldpreis gewinnt leicht und notiert bei 1284 $ pro Unze. Öl der Sorte Brent (Brent 57.188 -1.37%) gibt indes ab. Das Barrel (159 Liter) wird zu knapp 58 $ gehandelt.