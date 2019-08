Auftragsfantasien beflügeln Meyer Burger

(AWP/RB) Die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger (MBTN 0.462 11.59%) erfreuen sich am frühen Freitagnachmittag einer regen Nachfrage. Händler verweisen auf Aussagen eines für die UBS (UBSG 10.55 -0.42%) tätigen Technologieanalysten.

Nach einem Gespräch mit Oxford-PV-Chef Frank Averdung will Analyst Alessandro Taiana von der UBS zwar noch keine Vorhersagen zum konkreten Nutzen der im März bekanntgegebenen strategischen Beteiligungsnahme von Meyer Burger an Oxford PV treffen. Allerdings erachtet Taiana die Beteiligungsnahme als einen wichtigen Schritt, die Interessen der beiden Unternehmen in Einklang zu bringen.

Im März erwarb Meyer Burger eine 18,4%-Beteiligung mit der Option, die Beteiligung bis Ende 2020 auf 31,6% aufzustocken. Am gestrigen Dienstag dann kündigte der Solarzulieferer aus dem bernischen Gwatt einen ersten Auftragseingang seitens von Oxford PV mit einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Fr. an. Dem UBS-Analysten zufolge dürften über die nächsten Monate weitere ähnliche Bestellungen bei Meyer Burger eingehen, was Auftragsfantasien weckt.

SMI hält sich besser als europäische Pendants

Im bisherigen Verlauf des heutigen Freitags bewegt sich der SMI (SMI 9757.67 0.06%) um den Vortagesschluss. Gestern hatten sich die Börsenkurse in Europa und den USA noch eindrücklich erholt. Heute überwiegen bereits wieder die Negativmeldungen.

Dank den im Index hoch gewichteten Nestlé (NESN 106.44 0.83%) und Roche (ROG 272 0.83%), die beide leicht zulegen, sind keine Verluste zu beklagen wie an anderen europäischen Handelsplätzen. Der Dax (DAX 11705.47 -1.18%) und der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3335.11 -1.19%) stehen beide deutlich im Minus.

Laut Händlern sind es aktuell vor allem die drohenden Neuwahlen in Italien, die belasten. Das zeigt sich auch am Anleihenmarkt. Während der für den hiesigen Markt richtungsweisende Conf Future 41 Basispunkte hinzugewinnt, geraten die Kurse italienischer Staatsanleihen stark unter Druck.

Bei den Aktien sehen Händler vor allem Bankaktien durch die politischen Querelen in Italien belastet. Entsprechend gehören Julius Bär (BAER 38.77 -0.74%), CS und UBS hierzulande zu den grösseren Verlieren.

Anschlusskäufe bei Zurich und Vifor

Nach den gestrigen Avancen aufgrund guter Halbjahreszahlen greifen die Anleger erneut bei Zurich Insurance (ZURN 347.9 0.78%) und Vifor Pharma (VIFN 156.8 1.59%) zu. Der Versicherer hat auch mit seinem Ausblick für gute Stimmung gesorgt. Vifor hatten den Handel am Donnerstag mit einem Plus von annähernd 9% beendet.

Novartis (NOVN 88.3 -0.79%) notieren nach dem Auf und Ab der letzten Tage leicht im Minus. Am Dienstagabend hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Datenmanipulation bei der Entwicklung der Gentherapie des Konzerns bekanntgemacht. Am Mittwoch gaben die Titel rund 3% ab, am Donnerstag folgte eine Erholung im selben Ausmass.

Drei Halbjahresabschlüsse

Im Fokus stehen heute auch Conzzeta (CON 735 2.65%), BEKB (BEKN 226 -0.44%) und Orell Füssli (OFN 90 0.56%) mit ihren Halbjahreszahlen. Conzzeta gehören zu den Gewinnern im breiten Markt. Der Mischkonzern kündigte an, den Erlös nach einem Spartenverkauf in Form einer Sonderdividende weitgehend an die Aktionäre auszuschütten.

Auch Orell Füssli waren zunächst gefragt, nachdem das in den letzten Jahren gebeutelte Unternehmen trotz sinkendem Umsatz unter dem Strich einen Gewinn für das erste Halbjahr ausgewiesen hat. Die Titel gaben die Gewinne im Verlauf des Morgens jedoch ab. BEKB bewegten sich hingegen von Beginn weg im roten Bereich. Die Berner Kantonalbank hat zwar ansprechende Zahlen vorgelegt, das Marktumfeld ist aber schwierig.

Zu den Verlierern gehören Leonteq (LEON 33.08 -3.95%), OC Oerlikon (OERL 9.355 -3.31%), Schmolz + Bickenbach (STLN 0.327 -0.3%) und Autoneum (AUTN 100 -3.57%).

Aufholjagd in den USA

Die Vorgaben sind grundsätzlich freundlich. Während Wall Street am Donnerstag mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen war, überwiegen auch in Asien die positiven Vorzeichen. Dabei sind die jüngsten Konjunkturdaten aus der Region gemischt.

Klar positiv wird das stärker als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum in Japan aufgenommen. Dagegen sind die Daten aus China eher schwach gewesen. Zudem hat ein Medienbericht zum Thema US-chinesischer Handelsstreit für erneute Unsicherheit gesorgt. Offenbar hat die US-Regierung Entscheidungen über das weitere Verfahren mit dem Technologiekonzern Huawei verschoben. Dazu gesellen sich erneute politische Querelen in Italien, wo sich Neuwahlen abzeichnen.

Gold (Gold 1504.09 0.2%) hielt am Freitagmorgen die Marke von 1500$ pro Unze. Der Euro wurde um 1.09 Fr. gehandelt, der Dollar unter 0.98 Fr.