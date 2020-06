SMI fällt unter 10’000 Punkte

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach einem heftigen Kursrutsch auch am Donnerstag noch nicht zur Ruhe kommen. Der Leitindex SMI (SMI 9965.25 -0.57%) eröffnet ein knappes halbes Prozent im Minus und weitet den Verlust in der ersten halben Stunde aus.

Als einziger Titel im Bluechip-Barometer verzeichnen Lonza (LONN 498.1 1.24%) eine Avance. Auch Roche (ROG 332.1 -0.03%) und Givaudan (GIVN 3367 -0.56%) halten sich recht gut. Am anderen Ende des Tablaus finden sich Geberit (GEBN 457.2 -1.95%) sowie die Uhren- und Schmuckhersteller Richemont (CFR 59.48 -2.27%) und Swatch.

Die Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle und Spekulation über zusätzliche US-Zölle für europäische Waren hatten die Dividendenpapiere bereits am Vortag talwärts geschickt.

Es gebe also viele Gründe, im Moment vorsichtig zu sein, erklärten Händler. Die Nachrichtenlage sei sehr fragil und könne schnelle Bewegungen in die eine oder die andere Richtung auslösen. Am Nachmittag stehen etwa einige wegweisende Konjunkturdaten aus den USA an. Zuletzt hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich nach unten korrigiert.

Analystenkommentare stützen Partners Group und Sunrise

Die Nachrichtenlage bei den Unternehmen ist am Berichtstag sehr dünn. Etwas Bewegung gibt es nach Analystenvoten. Für die Partners Group (PGHN 829.6 -1%) etwa hat die Credit Suisse (CSGN 9.368 -1.33%) ihr Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Der Vermögensverwalter gilt als Favorit für die Aufnahmen in den Leitindex SMI. Die Titel geben dennoch leicht nach.

Mit Sunrise (SRCG 84.2 3.38%) geht es nach oben. Sie führen im frühen Handel die Liste der mittelgrossen Unternehmen im SMIM (SMIM 2420.329 -1.18%) an. Goldman Sachs (GS 198.02 -3.3%) hat die Papiere in einer Branchenstudie auf «Buy» von «Neutral» hochgestuft. Die US-Bank denkt, dass Sunrise dem Mitbewerber Swisscom (SCMN 490.3 -0.45%) künftig Marktanteile abluchsen wird.

Dufry und Bobst verlieren

Dufry (DUFN 29.34 -1.54%), die im Vorbörsenhandel noch angezogen hatten, starten mit negativem Vorzeichen. Die Meldung, dass der Lufthansa-Grossaktionär seine Zustimmung zum Rettungspaket für die Swiss-Mutter Lufthansa (LHA 9.99 11.52%) signalisiert hat, stützt die Aktien der Betreiberin von Dutyfree-Läden offenbar kaum.

Auch Bobst (BOBNN 54.15 -4.41%) büssen ein. Der Hersteller von Verpackungsmaschinen hat eine Gewinnwarnung für das erste Semester herausgegeben. Neu rechnen die Westschweizer mit einem Verlust im Halbjahr.

Metall Zug ex V-Zug

Metall Zug (METN 1480 -33.33%) werden nach Entrichten der Sachdividende V-Zug einen Drittel tiefer gehandelt. Die Aktien der V-Zug Holding feiern am Donnerstag ihr Debut an der SIX. Sie sind mit 72 Fr. gestartet, was deutlich über dem Buchwert liegt.

Meyer Burger (MBTN 0.23 -13.73%) fallen ebenfalls mit grossen Abgaben auf. Nach den Avancen der Vortage kommt es wohl zu Gewinnmitnahmen beim Solar-Titel.

Am frühen Morgen haben die Preise für Erdöl der Sorten Brent (Brent 39.56 -1.84%) und WTI (WTI 37.23 -2.46%) weiter nachgegeben. Gold (Gold 1766.08 0.27%) und Silber (Silber 17.6 0.28%) setzten ihren Aufwärtstrend hingegen fort. Der Euro notiert gegenüber dem Franken praktisch unverändert um 1.067 Fr. Der Dollar legt leicht zu und bewegt sich nur noch knapp unter 0.95 Fr.