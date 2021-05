Roche und Novartis belasten den SMI

(AWP/RB) Der Schweizer Leitindex SMI (SMI 11'363.45 -0.55%) verzeichnet am Montagnachmittag wachsende Verluste. Am Morgen pendelte er zwischenzeitlich um das Rekordniveau vom Freitag. Die Spitzenreiter wechselten sich seit dem Morgen immer wieder ab. Am besten hielten sich zumeist ABB (ABBN 30.67 -0.03%) und Partners Group (PGHN 1'367.00 +0.51%), am Nachmittag gesellten sich die Uhren- und Schmucktitel Swatch Group (UHR 325.80 -0.06%) und Richemont (CFR 109.65 +0.32%) dazu.

Am Ende wiesen von den zwanzig SMI-Werten nur Partners Group und Richemont ein Plus auf. Bewegten sich Gewinne und Verluste am Morgen noch in einem engen Bereich, nahmen die Verluste am Nachmittag stetig zu.

Am unteren Ende des Tableaus waren seit dem Morgen Novartis (NOVN 78.92 -0.85%) anzutreffen. Der Pharmakonzern hatte noch am Freitagabend den Abbruch mehrerer Studien bekannt gegeben für sein Augenmittel Beovu. Es hatte im Vergleich zu einem Konkurrenzprodukt zu mehr Entzündungen geführt. Aber die Papiere der Branchenkollegin Roche (ROG 312.70 -0.92%) verzeichneten Abgaben in ähnlichem Ausmass.

Holcim (HOLN 53.46 -0.85%) reagieren zunächst kaum auf einen Bericht der «SonntagsZeitung». Demnach hat der Zementkonzern beim Rechtsstreit mit US-Klägern über die Nutzung enteigneter Grundstücke auf Kuba offenbar eine Einigung zur Beilegung der Klage erzielt. Der Vergleich könnte den Zementkonzern nun noch bis zu 160 Mio. $ kosten. Dies wäre deutlich weniger als bisher befürchtet. Zum Handelsschluss gesellte sich der Bauwert noch zu den zwei Pharmaschwergewichten und gehörte zu den grössten Verlierern des Tages.

Auf den hinteren Rängen fielen Siegfried (SFZN 816.00 +1.12%) positiv auf. Der Pharmazulieferer hat die Folgen der kurz vor Pfingsten erlittenen Cyberattacke weitgehend überwunden. Man habe begonnen, die Produktion wieder hochzufahren, teilte die Gesellschaft mit. Den Volumen- und Umsatzausfall werde man bis Jahresende aufholen können.

Anfängliche Gewinne bei Basilea (BSLN 43.78 -0.27%) verpufften. Das Biopharmaunternehmen hat mit dem Onkologiekandidaten Derazantinib in einer Studie gute Daten für die Behandlung von Gallengangkrebs erzielt.

Technisch überkauft

Die Stimmung der Anleger war laut Händlern eigentlich nicht schlecht. Nach dem Rekordhoch vom Freitag sei eine Konsolidierung aber angesagt, was dem Markt nur guttue. Denn er sei technisch überkauft. Zudem seien die Anleger mehrheitlich zufrieden mit ihren Positionen, und es dränge sich daher auch kein neuer Handlungsbedarf auf. Dazu komme, dass am Berichtstag in den USA und in Grossbritannien wegen eines Feiertags die Börsen geschlossen bleiben. Damit fehlten wichtige Impulse.

Richtungsweisende Impulse seien rar, nachdem nun fast alle Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht hätten, heisst es weiter. Händler hoffen daher, dass nun die für den Wochenverlauf erwarteten Konjunkturzahlen weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung geben. Denn nach wie vor schwankten die Anleger zwischen Inflationssorgen und Aufschwunghoffnungen. Erste Hinweise werden ab Dienstag erwartet, wenn die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und dann aus den USA veröffentlicht werden. Zudem legt die US-Regierung am Freitag den monatlichen Arbeitsmarktbericht vor.