Vormarsch von Swiss GAAP FER geht weiter

Die Attraktivität von Swiss GAAP FER ist ungebrochen. 2018 haben mit BFW Liegenschaften und dem Pharmazulieferer Dottikon ES zwei weitere an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmen zu diesem schweizerischen Rechnungslegungsstandard gewechselt. Damit bilanzieren nun insgesamt 68 hiesige Gesellschaften danach. Am verbreitetsten ist in der Schweiz aber nach wie vor der internationale Rechnungslegungsstandard IFRS, den zurzeit 123 Unternehmen anwenden (vgl. auch Glossar).

Zwei weitere Unternehmen – der Maschinen- und Fahrzeugbauer Bucher Industries sowie der Hersteller von Dentalprodukten Coltene – haben den Wechsel zu Swiss GAAP FER angekündigt, aber noch nicht vollzogen. Bucher will das 2019 tun. Coltene wollte ursprünglich schon auf 2018 hin wechseln, hat das dann aber wegen zwei Übernahmen Ende Juni vorerst aufgeschoben.