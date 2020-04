Vorschnelle Rally

In einer Woche +13% für den S&P-500-Index. Das gab es zuletzt 1974. Auch wenn seine Leitfunktion in letzter Zeit häufiger infrage gestellt wird, ist der ­US-Aktienmarkt noch immer der Gradmesser für den Rest der Welt. Doch was ist der Anstieg wirklich wert? Als es 1974 aufwärtsging, ­geriet der Markt schnell wieder ins Schlingern.

Die Anleger klammern sich an jede gute Nachricht von der Pandemiefront. Ermutigende Signale aus Europa, was die Zahl neuer Fälle betrifft, Pläne, die einschneidenden Massnahmen zu lockern, und Hoffnung, was die Entwicklung eines Impfstoffs oder eines Medikaments gegen Covid-19 anbelangt, sind Balsam für die Psyche.

Worauf viele Anleger warten, ist die Antwort auf die Frage, wann die USA «wiedereröffnet werden», wie es Trump so schön nennt. Der Präsident macht keinen Hehl daraus, dass er die Wirtschaft schnell ankurbeln will, am liebsten am 1. Mai. Doch einerseits fehlt ihm dafür wohl die Kompetenz (die liegt bei den Gouverneuren), ­andererseits kann er sich der Wissenschaft nicht ganz verschliessen.

Selbst wenn es Trump gelingt, im Alleingang den Startschuss zu geben, sollten Anleger nicht blind in den Markt zurückkehren. Egal, was in den USA entschieden wird – es ist nicht mehr als ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Die Signalwirkung wird kurzfristig zwar nicht ausbleiben, doch danach werden Zweifel ­folgen, die den Markt nicht zur Ruhe kommen lassen. Was heisst das zusammengefasst? Ja, es gibt durchaus ermutigende Signale, und eine stufenweise Rückkehr in Aktien ist das richtige Rezept. Doch wer denkt, dass es nur noch aufwärtsgeht und die ­Lockerungen der Grund dafür sind, der bewegt sich auf ganz dünnem Eis.