Vorschusslorbeeren für China

Ab dem ersten Juni werden, wie vor einem Jahr angekündigt, 234 in Lokalwährung denominierte chinesische Aktien in die regionalen und globalen MSCI-Indizes eingeschlossen. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem langen Weg zur Integrierung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft in das globale Finanzsystem gemacht worden.

Der amerikanische Finanzdienstleister ist damit einer alten Forderung der Regierung in Peking nachgekommen, welche zuvor seit 2013 gleich dreimal in Folge zurückgewiesen worden war.

Von einem Big Bang – ähnlich wie ihn Grossbritannien vor drei Jahrzehnten mit einer radikalen Deregulierung erlebte – kann dabei nicht die Rede sein. Das zeigt sich etwa darin, dass die sogenannten A-Aktien im globalen MSCI-Index gerade einmal mit 0,1% gewichtet sind. Die Gründe für das zögerliche Vorgehen des Indizesanbieters liegen auf der Hand: Der Yuan ist weiterhin nicht frei konvertierbar; auch befinden sich die meisten der jetzt in die Indizes aufgenommenen Valoren nicht im freien Handel.

Nicht zuletzt mischt sich der Staat mit schöner Regelmässigkeit in den Preisfindungsmechanismus ein, so wenn er Aktien während Phasen grösserer Marktvolatilität wochen- oder gar monatelang vom Handel suspendiert. MSCI hat jüngst mit Verweis auch auf die im Vergleich zu anderen Schwellenländerbörsen niedrigen Standards (zu Umweltschutz, sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung) Investoren zur Vorsicht gegenüber A-Aktien ermahnt.

Dass MSCI trotz dieser Bedenken dem Anliegen Peking nachgekommen ist, hat vor allem kommerzielle und politische Gründe. China ist mit seinem riesigen Markt trotz aller Mängel zu wichtig, um ignoriert zu werden. Damit kann Peking schon einmal auf eine Sonderbehandlung pochen, wie es sich wohl kein anderes Schwellenland erlauben könnte. Dasselbe traf in einem anderen Zusammenhang auch vor zwei Jahren zu, als der Internationale Währungsfonds den Yuan trotz aller Vorbehalte in den Korb der Sonderziehungsrechte einschloss und damit in den Rang einer Reservewährung von Weltniveau erhob.

Das waren, wie auch nun im Fall des Einschlusses der A-Aktien in den MSCI-Index, vor allem Vorschusslorbeeren für die von der Regierung in Peking in Aussicht gestellte weitere Liberalisierung des Finanzmarkts. Es bleibt indes weit offen, ob China die von den westlichen Wirtschaftspartnern gehegten Erwartungen in kürzerer oder mittlerer Frist tatsächlich erfüllen wird.

Bremsend auf das Reformtempo wirkt sich der hohe Verschuldungsgrad der heimischen Volkswirtschaft aus. Er ist mit einigen Risiken verbunden. Eine Aufhebung der Devisenkontrolle etwa könnte einen massiven Kapitalabfluss auslösen. Vor allem aber scheint Peking nicht willens zu sein, den freien Marktkräften mehr Raum zu geben, denn die Macht der Regierung ruht vor allem auch auf der Kontrolle über die Allokation des Kapitals. Auf dieses Instrument wird das Regime wohl kaum freiwillig verzichten.