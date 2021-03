Vorsicht vor Verwerfungen am Aktienmarkt

Mit der Liquidität ist es so eine ­Sache: Ist sie da, braucht man sie nicht, braucht man sie, ist sie weg. Liquid sind die Finanzmärkte meist dann, wenn die Volatilität niedrig ist und der Handel in geregelten Bahnen verläuft. Anders während einer Korrektur: Stürzen die Kurse, drängen viele Investoren gleichzeitig zum Verkauf. Doch Käufer sind rar. Sie greifen erst nach weiteren Abschlägen zu, die Preise geraten noch mehr unter Druck. Ein Teufelskreis.

Wie schnell es gehen kann, hat der von der Coronapandemie ausgelöste Absturz an den Aktienmärkten vor einem Jahr gezeigt. Einmal in Bewegung, war der Bärenmarkt kaum aufzuhalten. In nicht einmal fünf Wochen verlor der S&P 500 mehr als ein Drittel an Wert.