Vorsorge geht auch anders

Pensionskassen investieren im Schnitt zu je gut 30% in Aktien und Obligationen sowie zu 22% in Immobilien. Für jüngere Versicherte ist das zu wenig aktienbetont, aber zugleich ist dieser Anlagemix zu risikoexponiert für die Pensionierten. Sie pochen nämlich darauf, dass ihr restliches Pensionsvermögen die fixe Rentenzahlung in jedem Fall sichert.

Damit die Renten garantiert bleiben, werden die Wertschwankungen und das Ausfallrisiko auch für das Vermögen der Rentner durch die erwerbstätigen Kassenmitglieder und das arbeitgebende Unternehmen getragen. So will es die Systematik der obligatorischen beruflichen Vorsorge, denn jeder und jede kommt nach der Berufsphase selbst in den Genuss der Garantien.