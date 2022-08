VP Bank stellt Ziele in Frage

Wie andere Vermögensverwalter hat auch die liechtensteinische VP Bank im garstigen Umfeld zu beissen. Wegen der unsicheren Marktsituation und reicher Kunden im Wartemodus war der Ertrag im ersten Semester rückläufig, der Gewinn bildete sich um fast ein Drittel zurück. Dennoch schaffte es die hinter LLB und LGT drittgrösste Bank des Ländle, netto etwas Neugeld anzuziehen, wobei hauptsächlich das Geschäft in Asien und zwei Fondsgesellschaften halfen.

Die Markterwartungen wurden damit knapp erfüllt. Eine überschwängliche Reaktion der Aktien ist indes nicht zu erwarten. Mit den wenig liquiden VP-Bank-Titeln haben Anleger in den letzten Jahren hauptsächlich Geld verloren (vgl. Chart). Da ist die üppige Dividendenrendite von aktuell 5,6% ein schwacher Trost. Eine Trendumkehr ist unmittelbar nicht zu erwarten. CEO Paul Arni hat das Institut auf eine tiefgreifende Transformation eingeschworen (Strategie 2026), die hohe Investitionen in die IT sowie den Ausbau des Asien- und des Europageschäfts umfasst.

Meilenweit von Zielen entfernt

Finanziell wollte Arni bis anhin eine Gewinnverdoppelung bis 2026 schaffen, die Kundenvermögen um 4% pro Jahr wachsen lassen und die Effizienz mit einem anvisierten Kosten-Ertrags-Verhältnis von 70% deutlich verbessern. Von diesen Zielwerten ist die Bank heute meilenweit entfernt: Der Gewinn schmilzt dahin, das Kosten-Ertrags-Verhältnis steht zum Halbjahr bei 85,7%. So erstaunt es wenig, dass Arni zwar an der Strategie 2026 festhalten, die Finanzziele aber «mit Blick auf die veränderten Marktbedingungen» überprüfen will.