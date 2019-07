VR-Kandidaten müssen sich beweisen

Die Wahl in den Verwaltungsrat ist kein Spaziergang mehr. An Schweizer Generalversammlungen müssen Verwaltungsräte nicht die Traktanden zur Managervergütung am meisten fürchten, sondern ihre eigene Wahl oder Wiederwahl ins Gremium. Von den zwanzig kritischsten Traktanden in der GV-Saison 2019 betraf die Hälfte die Wahl von Kandidaten in den Verwaltungsrat, lediglich 15% vergütungsrelevante Anträge.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Swipra. «Es wird kritischer geschaut, wer in den Verwaltungsrat kommen soll», sagt Barbara Heller, Leiterin des auf Corporate-Governance-Fragen spezialisierten Unternehmens. Das Schlüsselkriterium für das Aktionariat, um eine Kandidatur abzulehnen, ist mangelnde Unabhängigkeit. Sie war in mehr als der Hälfte der Fälle der Hauptgrund, gegen einen Kandidaten zu stimmen. Weitere Gründe sind die Häufung von Drittmandaten oder das Fehlen von Kompetenzen.