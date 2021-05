VZ Holding beteiligt sich an britischer Beratungsfirma

Wegen Corona verschoben, nun hat es endlich geklappt. VZ Holding übernimmt die Mehrheit an der Finanzberaterin Lumin Wealth in Grossbritannien. Damit vollzieht die Finanzdienstleisterin ihren angekündigten nächsten Wachstumsschritt. Die Expansion auf die Insel macht Sinn: Der britische Vorsorgemarkt ist ähnlich strukturiert wie der in der Schweiz; die Flexibilität bei der persönlichen Anlagestrategie und der Freizügigkeit ist gross. Das bringt einen hohen Bedarf an Beratung mit sich, die Lumin Wealth wie VZ Holding gegen Honorar anbietet. Signifikante Auswirkungen auf das Ergebnis der Finanzverwalterin sind durch den Schritt nach Grossbritannien vorerst jedoch nicht zu erwarten. VZ Holding will auch in der Schweiz weiter wachsen, neue Filialen eröffnen und so ihr Plattformgeschäft ausbauen, das wiederkehrenden Ertrag generiert. Die Aktien entwickeln sich in diesem Jahr verhalten. Das defensive, wenig konjunktursensible Geschäftsmodell von VZ Holding lässt die stattlich bewerteten Titel hinter den Zyklikern zurückbleiben. Auf längere Sicht sind es jedoch genau diese Eigenschaften, von denen die Finanzdienstleisterin profitiert. Die Valoren haben ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft.