VZ-Holding-CEO: «Ärmel hochkrempeln und dranbleiben»

VZ Holding ist gut durch die erste Welle der Covid-19-Pandemie gekommen. Für das abgelaufene Jahr stellt CEO Matthias Reinhart weiteres Wachstums in Aussicht. Er sagt, warum die Finanzdienstleisterin mittelfristig jüngere Kunden ansprechen will, was Grossbritannien mit der Schweiz verbindet und was ihn an Biotech interessiert.

Herr Reinhart, Sie sind Experte für die Pensionsvorsorge. Wie sorgen Sie selbst vor?

Ich mache das Gleiche wie die meisten in der Schweiz und spare in der zweiten und der dritten Säule. Ich denke langfristig und wünsche mir einen effizienten Sparprozess. Deshalb nutze ich unsere Lösungen, seit wir vor mittlerweile 28 Jahren VZ gegründet haben. Wichtig ist mir, auch als Unternehmer vorzusorgen. Darum ist die Firma heute so aufgestellt, dass sie langfristig entwicklungsfähig bleibt. Ganz unabhängig von mir als Person.